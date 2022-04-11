Tesla відкрила найбільшу станцію Supercharger для електрокарів

11:37 16 листопада Київ, Україна

Найбільша станція підзарядки для електрокарів відкрита недалеко від Лос-Анджелеса в штаті Каліфорнія, США.

Всього на станції 56 електричних заправних колонок для підзарядки. У цьому районі також багато великих магазинів і ресторанів, що надають можливість покупцям заряджати свій автомобіль під час шопінгу або вечері.



На станції також встановлені навіси, що захищають електромобілі від сонячного перегріву під час підзарядки.

Щоб оцінити масштаб комплексу, варто згадати, що в цей час Tesla має 1971 станцію Supercharger, на яких розміщено сумарно 17467 зарядних пристроїв. Тобто в середньому на кожний майданчик доводиться 8,9 точки підключення. Таким чином, нова Supercharger більш ніж в 6 разів більша середньостатистичної електрозаправки компанії.

Відзначається, компанія Маска вже має кілька станцій Supercharger в Китаї, однак, на кожній з них менше пів сотні зарядок.