Amazon оштрафували за порушення санкцій: компанія відправляла товар в Крим

Amazon надавав товари і послуги особам, на яких накладено санкції OFAC, в тому числі що знаходяться в Криму, Ірані або Росії
Міністерство фінансів США оштрафувало компанію Amazon на $ 134 тис. доларів за порушення санкцій, які були введені проти Росії.
Про це йдеться на офіційному сайті відомства.
"Amazon погодився виплатити 134 523 долара США для врегулювання своєї потенційної громадянської відповідальності за очевидні порушення кількох санкційних програм. Amazon надавав товари і послуги особам, на яких накладено санкції OFAC; особам, які перебувають в подсанкціонном регіоні або країні - Криму, Ірані та Сирії; особам, які перебувають в іноземних місіях подсанкціонних країн ", - йдеться в повідомленні.
Стверджується також, що Amazon вчасно не повідомив про транзакції, які підпадали під обмеження ліцензії Управління з контролю за іноземними активами США.
Відносно невеликий розмір штрафу за подібні порушення в Мінфіні пояснили тим, що компанія добровільно надала цю інформацію.
Нагадаємо! У 2014 році США ввели пакет санкцій відносно анексованого українського Криму і Севастополя. Метою була фінансова та економічна блокада території. Американським підприємцям було заборонено вести на території півострова будь-яку діяльність.
Довідково! Великобританії вирішили посилити персональні санкції проти громадян Росії. Обмеження були введені проти глави Слідчого комітету РФ і ще
Міністерство фінансів США оштрафувало компанію Amazon на $ 134 тис. доларів за порушення санкцій, які були введені проти Росії.
Про це йдеться на офіційному сайті відомства.
"Amazon погодився виплатити 134 523 долара США для врегулювання своєї потенційної громадянської відповідальності за очевидні порушення кількох санкційних програм. Amazon надавав товари і послуги особам, на яких накладено санкції OFAC; особам, які перебувають в подсанкціонном регіоні або країні - Криму, Ірані та Сирії; особам, які перебувають в іноземних місіях подсанкціонних країн ", - йдеться в повідомленні.
Стверджується також, що Amazon вчасно не повідомив про транзакції, які підпадали під обмеження ліцензії Управління з контролю за іноземними активами США.
Відносно невеликий розмір штрафу за подібні порушення в Мінфіні пояснили тим, що компанія добровільно надала цю інформацію.
Нагадаємо! У 2014 році США ввели пакет санкцій відносно анексованого українського Криму і Севастополя. Метою була фінансова та економічна блокада території. Американським підприємцям було заборонено вести на території півострова будь-яку діяльність.
Довідково! Великобританії вирішили посилити персональні санкції проти громадян Росії. Обмеження були введені проти глави Слідчого комітету РФ і ще
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