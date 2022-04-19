Time опублікував список зі 100 кращих винаходів 2020 року

10:20 22 листопада Київ, Україна

Хоча до закінчення року ще більше місяця, повним ходом йде процес підбивання його підсумків. Не став винятком найпопулярніший в світі журнал Time. Це видання вже визначило і назвало перелік зі 100 найкращих винаходів 2020 року.

Повний список винаходів в суботу, 21 листопада, опубліковано на сайті видання.

У складанні списку взяли участь редактори і журналісти видання з усього світу. Заявки на участь приймалися за допомогою спеціальної форми онлайн, потім кожен "претендент" оцінювався по низці параметрів, серед яких оригінальність, ефективність, вплив на індустрію.

На сайті видання винаходи відсортовані за тематикою - екологія, здоров'я, гаджети та інші. До списку потрапила горілка, яку роблять з повітря, нові ігрові консолі, "жива стіна" і багато іншого.

Одними з найбільш примітних винаходів можна назвати робота-собаку для боротьби з самотністю, окуляри віртуальної реальності для тренувань, домашній планетарій, зарядну док-станцію для смартфона з функцією дезінфектора і портативну мильницю, розумний вулик, екологічний тюбик зубної пасти і технологію, яка може стати каталізатором вакцини від covid-19.

У списку від Time багато винаходів, з якими масовий користувач навряд чи стикався, але серед лауреатів є і відомі багатьом гаджети. Наприклад, в категорію розваг потрапили відразу дві консолі нового покоління: Xbox Series S під гаслом "Велике оновлення для геймерів" і PlayStation 5 - "Ігрова революція".

Є в списку і куртка, що захищає тіло від вірусів і бактерій, домашня пивоварня, телевізор Samsung The Sero, що обертається і дозволяє відкривати соціальні мережі на великому екрані, дитячий візок з електроприводом, "розумна" каска, яка дозволяє будівельникам розмовляти і записувати відео, а також попереджає про небезпечні матеріали поблизу, двомісний мініатюрний електромобіль City Transformer, який розганяється до 88 км/год і займає чверть стандартного паркувального місця і багато іншого.

Нагадаємо, в Канаді компанія VZYR Technologies почала випуск шоломів для захисту від коронавірусу.

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