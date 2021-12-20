Twitter оновив політику конфіденційності - для публікації фото потрібно мати дозвіл

Користувачі соціальної мережі можуть тепер за бажанням, відправивши до регістру відповідну вимогу, видаляти фотографії, опубліковані без їхньої згоди.
Про це йдеться в оновлених правилах використання Twitter.
Соціальна мережа оновила політику конфіденційності. Згідно з оновленням, публікації видалятимуться, якщо Twitter отримає повідомлення, що фото або відеозапис були оприлюднені без згоди зображеної на них особи.
Водночас не йдеться про фото, відео та відповідні твіти за участю громадських діячів, якщо вони опублікували їх з урахуванням громадських інтересів.
У соцмережі, крім того, заборонено оприлюднити без згоди приватну інформацію інших людей про домашню адресу або іншу інформацію, пов'язану з приватними місцями, йдеться у повідомленні.
Заборонено також оприлюднити документи сторонніх осіб, які засвідчують особу, особисті номери телефонів або електронні адреси, дані банківських рахунків та кредитних карток, а також медичну інформацію.
Соціальна мережа оновила політику конфіденційності. Згідно з оновленням, публікації видалятимуться, якщо Twitter отримає повідомлення, що фото або відеозапис були оприлюднені без згоди зображеної на них особи.
Водночас не йдеться про фото, відео та відповідні твіти за участю громадських діячів, якщо вони опублікували їх з урахуванням громадських інтересів.
У соцмережі, крім того, заборонено оприлюднити без згоди приватну інформацію інших людей про домашню адресу або іншу інформацію, пов'язану з приватними місцями, йдеться у повідомленні.
Заборонено також оприлюднити документи сторонніх осіб, які засвідчують особу, особисті номери телефонів або електронні адреси, дані банківських рахунків та кредитних карток, а також медичну інформацію.
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