YouTube назвали головним джерелом фейків у мережі

14:59 12 січень Київ, Україна

Коаліція організацій, які перевіряють факти, назвала YouTube головним джерелом фейків в Інтернеті за 2021 рік, йдеться у відкритому листі до виконавчої директорки YouTube Сьюзан Войчицькі, повідомляє The Guardian.



Організації-фактчекери стверджують, що платформа робить недостатньо для боротьби з поширенням брехні



Лист підписали 80 груп фактчекерів із 40 країн світу, серед яких британська Full Fact та американська Washington Post Fact Checker.



За словами експертів, найбільше фейків поширюють про коронавірус та вакцинацію, а також про американські вибори.



Також у листі вказали такі вимоги до YouTube:

давати посилання із спростуваннями всередині відеороликів, що розповсюджують фейки;

змінити алгоритм показу відео, які можуть бути помилковими;

вжити більше заходів для боротьби з фейками в роликах англійською мовою;

фінансувати незалежні компанії, що протидіють дезінформації.

У відповідь на листа представниця YouTube Лєна Ернандес сказала, що компанія вже «досягла серйозного прогресу»: споживання інформації, яка може бути помилковою, становить лише 1% переглядів на платформі. Лише близько 0,21% займає «неприйнятний контент», який YouTube пізніше видаляє.



У лютому 2019 року YouTube також відключив монетизацію на каналах, які пропагують відмову від щеплень, пише The Verge. Також Guardian кажуть, що правила платформи забороняють рекламу небезпечних методів лікування та втручання у вибори.