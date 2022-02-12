Siri навчать української мови

15:02 22 вересень Київ, Україна

Аналітик анотацій зі знанням української мови, така вакансія з'явилася на сайті компанії Apple, посада створена з метою навчити голосового помічника Siri української мови.
 
Також в обов'язки входять розшифровка аудіофайлів і оцінка реакції голосового помічника в пристроях Apple.
"Ви будете використовувати свої мовні та культурні знання, а також аналітичні навички, щоб оцінювати відповіді на відповідність рекомендаціям. Ми шукаємо кандидатів, які вільно володіють українською мовою", - йдеться в описі вакансії.
Серед головних вимог до кандидатів:
  • вільне володіння українською мовою з відмінним розумінням, граматикою і навичками вичитки;
  • відмінні навички читання і письма англійською мовою;
  • відмінні навички активного слухання щодо здатності розуміти словесні нюанси українського діалекту, в тому числі відмінності в різних українських областях і територіях;
  • високоорганізований, з великою увагою до деталей та інше.
Також кандидати повинні мати ступінь бакалавра або подібний досвід роботи.