Siri навчать української мови

Аналітик анотацій зі знанням української мови, така вакансія з'явилася на сайті компанії Apple, посада створена з метою навчити голосового помічника Siri української мови.
Також в обов'язки входять розшифровка аудіофайлів і оцінка реакції голосового помічника в пристроях Apple.
Серед головних вимог до кандидатів:
- вільне володіння українською мовою з відмінним розумінням, граматикою і навичками вичитки;
- відмінні навички читання і письма англійською мовою;
- відмінні навички активного слухання щодо здатності розуміти словесні нюанси українського діалекту, в тому числі відмінності в різних українських областях і територіях;
- високоорганізований, з великою увагою до деталей та інше.
Також кандидати повинні мати ступінь бакалавра або подібний досвід роботи.
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