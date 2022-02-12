Siri навчать української мови

15:02 22 вересень Київ, Україна

Аналітик анотацій зі знанням української мови, така вакансія з'явилася на сайті компанії Apple , посада створена з метою навчити голосового помічника Siri української мови.

Також в обов'язки входять розшифровка аудіофайлів і оцінка реакції голосового помічника в пристроях Apple.

"Ви будете використовувати свої мовні та культурні знання, а також аналітичні навички, щоб оцінювати відповіді на відповідність рекомендаціям. Ми шукаємо кандидатів, які вільно володіють українською мовою", - йдеться в описі вакансії.

Серед головних вимог до кандидатів:

вільне володіння українською мовою з відмінним розумінням, граматикою і навичками вичитки;

відмінні навички читання і письма англійською мовою;

відмінні навички активного слухання щодо здатності розуміти словесні нюанси українського діалекту, в тому числі відмінності в різних українських областях і територіях;

високоорганізований, з великою увагою до деталей та інше.

Також кандидати повинні мати ступінь бакалавра або подібний досвід роботи.