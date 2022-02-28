Vodafone надає безкоштовні мегабайти і хвилини українцям у роумінгу в Польщі

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь:VodafoneПрес-службаVodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 21 країні і має партнерські угоди з операторами 52 країн. Станом на 31 грудня 2021 року Vodafone надає послуги більше 300 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 28 мільйону користувачів фіксованого інтернету, 22 мільйонам користувачів ТВ-послуг та об’єднує більше 142 мільйонів IoT пристроїв та платформ. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, яка надає послуги швидкісного інтернету 3G і 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone в період активного будівництва мереж швидкісного інтернету в 2015 році – 3 кварталі 2021 року перевищили 30,9 млрд грн.Рекордні інвестиції дозволили забезпечити технологічне лідерство і розвивати нові технологічні послуги – Інтернет речей (IoT), технології та рішення для Smart City, аналітика великих даних, Фінтех послуги, хмарні сервіси. В Україні послугами Vodafone користуються 19 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.Про NEQSOL HoldingNEQSOL Holding – це диверсифікована група компаній, що працюють в різних галузях і країнах. Основні напрямки діяльності – нафтогазова, телекомунікаційна, високотехнологічна і будівельна галузі.Група компаній працює у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Україні, Грузії, Казахстані, ОАЕ та інших країнах.У кінці 2020 року у зв'язку з планами щодо подальшого розвитку бізнесу в Україні холдинг відкрив представництво в Україні.