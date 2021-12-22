Xiaomi почне продаж телевізорів з прозорим екраном

17:02 12 серпень Київ, Україна

Повністю прозорий телевізор від компанії Xiaomi , незабаром з'явиться на прилавках магазинів, це перший в світі подібний девайс, який вийде на серійне виробництво.

Xiaomi представила прозорий телевізор Mi TV Lux Transparent Edition.

Ультратонкий дисплей шириною 5,7 мм з діагоналлю 55 дюймів в вимкненому стані виглядає як скляний прямокутник. Частота прозорою OLED-панелі цього телевізора - 120 Гц, глибина кольору - 10 біт.

Mi TV Lux Transparent Edition працює на розширеному інтерфейсі MIUI, призначеному для управління візуальними функціями, вбудованими в телевізор. Технологія з підтримкою Dolby Atmos вибирає найбільш підходящий для конкретного контенту режим звуку. Крім того, цей телевізор працює на розширеному інтерфейсі MIUI, призначеному для управління візуальними функціями, вбудованими в телевізор.



Перший в світі серійний прозорий телевізор можна буде купити приблизно 7,2 тисячі доларів. Офіційно він вийде 16 серпня.

До слова, формально цей девайс не є першим прозорим телевізором, оскільки раніше Panasonic, LG і Samsung представляли власні рішення, які так і залишилися концептами.