У Маріуполі розгорнули георгіївську стрічку

Російські окупанти розтягли колорадську стрічку, яка заборонена в Україні.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За даними Андрющенка, загарбники розтягли 300 метрів смугастої ганчірки – тобто "георгіївської стрічки", забороненої в Україні, на одній із центральних вулиць майже знищеного внаслідок обстрілу Маріуполя – проспекту Нахімова. І це все на тлі канонади з Азовсталі, де супротивник відновив штурм українських захисників.
За даними місцевих жителів, для пронесення "колорадського простирадла" привезли людей/волонтерів із Новоазовська та Донецька.
Переважно росіян. Вибірково залучили людей похилого віку з Маріуполя.
"Ажіотажу та радості на вулиці по ходу колони особливо не помічено. Людей приманюють на площу через обіцянки польової кухні та додаткові набори їжі. Путлерюгенс на місці. Вічний вогонь із самої москви – на місці. Окупанти на місці. Колаборанти на місці. Єдині кого немає – маріупольців. Щось зі святом пішло не так. Бо Маріуполь – це Україна, а не московія”.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За даними Андрющенка, загарбники розтягли 300 метрів смугастої ганчірки – тобто "георгіївської стрічки", забороненої в Україні, на одній із центральних вулиць майже знищеного внаслідок обстрілу Маріуполя – проспекту Нахімова. І це все на тлі канонади з Азовсталі, де супротивник відновив штурм українських захисників.
За даними місцевих жителів, для пронесення "колорадського простирадла" привезли людей/волонтерів із Новоазовська та Донецька.
Переважно росіян. Вибірково залучили людей похилого віку з Маріуполя.
"Ажіотажу та радості на вулиці по ходу колони особливо не помічено. Людей приманюють на площу через обіцянки польової кухні та додаткові набори їжі. Путлерюгенс на місці. Вічний вогонь із самої москви – на місці. Окупанти на місці. Колаборанти на місці. Єдині кого немає – маріупольців. Щось зі святом пішло не так. Бо Маріуполь – це Україна, а не московія”.
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