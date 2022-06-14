"Київтеплоенерго" роз'яснило нові нарахування ФСГ

17:03 14 червня Київ, Україна

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" надало роз'яснення щодо нарахувань за теплову енергію для підготовки гарячої води та роботи сушки для рушників.



Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.



Згідно зі змінами до урядової методики, з грудня 2021 року у платіжках КП "Київтеплоенерго" з'явився новий рядок – ФСГ (функціонування системи гарячого водопостачання будинку).



Це оплата теплової енергії, яку будинок споживає для роботи внутрішньої системи гарячого водопостачання та сушки для рушників. Її розмір залежить від типу та інженерної конструкції системи гарячого водопостачання та у травні становить у середньому 46,5 грн.



Нарахування проводять для всіх будинків міста, обладнаних системою ГВП. Якщо власник квартири користується бойлером, а в будинку є внутрішня система ГВП, плата за її функціонування все одно нараховується.



Хоча рядок ФСГ вказується у блоці "Теплова енергія", проте плата нараховується протягом усього року, коли надається послуга гарячого водопостачання.



Наприклад, у квартирі площею 45,3 кв. м на вул. Шолом-Алейхема, 6 у травні 2022 року по ФСГ витрачено 0,0175 Гкал. Нарахована плата складає 28,95 грн.