"Київстар" продовжив безкоштовний роумінг у ЄС.

"Третій місяць поспіль абоненти "Київстар", які виїхали в деякі країни Європейського Союзу, можуть користуватися послугами мобільного зв'язку без будь-яких доплат, за такими ж тарифами як в Україні", – йдеться у повідомленні.

"Зокрема, дзвонити рідним та друзям в Україну, приймати дзвінки від них, або дзвонити на номери країни перебування, користуватися інтернетом у своєму тарифі та іншими послугами. Все, що для цього потрібно – сплатити вартість свого тарифу, яка зазвичай значно менша за вартість місцевих операторів", – додали в пресслужбі.