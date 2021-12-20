NASA: До Землі наближається астероїд

Згідно з даними, наданими космічним агентством США, у напрямку до землі рухається астероїд 2009 PQ1, максимально близько до нашої планети він підійде вже на наступному тижні, 5 серпня 2020 року.

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) попередило про наближення до Землі астероїда діаметром від 84 до 190 м.

За даними відомства, астероїд, який отримав назву 2009 PQ1, максимально зблизиться із Землею 5 серпня. Він пролетить повз нашу планету на відстані 3,2 млн км зі швидкістю 13,4 км / c.

Астероїд був відкритий 14 серпня 2009 року. Астрономи відносять його до Аполлона - астероїдів, орбіти яких перетинають орбіту Землі.