Monobank готовий до роботи у разі повного блекауту

07:40 20 листопада Київ, Україна

У ніч на неділю, 19 листопада, Monobank призупинить роботу у зв'язку із підготовкою до можливого блекауту в Україні. Про це повідомив співзасновник установи Олег Гороховський у Telegram у суботу, 19 серпня.

"Готуємо системи для працездатності у разі повного блекауту, тому сьогодні вночі з 00.30 до 05.00 ми проводимо регламентні роботи. Нам потрібен цей час для встановлення оновлень на внутрішніх системах", – написав він.

За словами Гороховського, під час технічних робіт тимчасово не буде доступне відкриття нових карт, рахунків, депозитів, банок та розстрочок. Також з 3:00 до 5:00 не будуть доступні операції з карток (платежі, поповнення, перекази).

"Будь ласка, не робіть оплати в цей період, оскільки вони, швидше за все, будуть неуспішними", - попередив Гороховський.

Раніше Monobank оголосив про підвищення комісії за зняття готівки. Рішення пов'язане з тим, що банки-власники банкоматів в Україні більш ніж удвічі підвищили міжбанківський тариф відшкодування за зняття готівки клієнтами інших банків.

Також повідомлялося, що Monobank припинив обслуговувати клієнтів з Росії та Білорусі. Також це рішення торкнулося Криму і так звані "республіки" Донбасу.