Monobank готовий до роботи у разі повного блекауту

У ніч на неділю, 19 листопада, Monobank призупинить роботу у зв'язку із підготовкою до можливого блекауту в Україні. Про це повідомив співзасновник установи Олег Гороховський у Telegram у суботу, 19 серпня.
За словами Гороховського, під час технічних робіт тимчасово не буде доступне відкриття нових карт, рахунків, депозитів, банок та розстрочок. Також з 3:00 до 5:00 не будуть доступні операції з карток (платежі, поповнення, перекази).
Раніше Monobank оголосив про підвищення комісії за зняття готівки. Рішення пов'язане з тим, що банки-власники банкоматів в Україні більш ніж удвічі підвищили міжбанківський тариф відшкодування за зняття готівки клієнтами інших банків.
Також повідомлялося, що Monobank припинив обслуговувати клієнтів з Росії та Білорусі. Також це рішення торкнулося Криму і так звані "республіки" Донбасу.
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