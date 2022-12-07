"єДокумент" у додатку "Дія" відображатиметься без інтернету

17:38 07 грудня Київ, Україна

За відсутності інтернет-з'єднання електронний "єДокумент" у додатку "Дія" відображатиметься все одно.



Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в ефірі телемарафону.

"Про доступність "Дії", у разі відключення електроенергії у нас у будь-якому випадку все доступно незалежно ні від чого. Якщо є хоч якийсь мобільний зв'язок, все працюватиме", – розповів Банік.

Він додав, що додаток "Дія" може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. При цьому без мобільного зв'язку документи зникають не відразу, а поступово, в міру оновлення, оскільки кожен документ має свій термін дії.

"У будь-якому разі українцям також буде доступний "єДокумент", який ми запускали на випадок відключених реєстрів та відсутності доступу до даних", – сказав чиновник.

Банік наголосив, що всі документи у "Дії" мають повну юридичну силу і якщо будь-яка установа відмовляється їх приймати, на неї можна поскаржитися в поліцію.