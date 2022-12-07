"єДокумент" у додатку "Дія" відображатиметься без інтернету

За відсутності інтернет-з'єднання електронний "єДокумент" у додатку "Дія" відображатиметься все одно.
Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в ефірі телемарафону.
Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в ефірі телемарафону.
Він додав, що додаток "Дія" може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. При цьому без мобільного зв'язку документи зникають не відразу, а поступово, в міру оновлення, оскільки кожен документ має свій термін дії.
Банік наголосив, що всі документи у "Дії" мають повну юридичну силу і якщо будь-яка установа відмовляється їх приймати, на неї можна поскаржитися в поліцію.
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