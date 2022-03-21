Anonymous дали західним компаніям 48 годин, щоб вони пішли з ринку РФ

"Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії та платити податки до бюджету кремлівського злочинного режиму: Забирайтеся з Росії! Даємо вам 48 годин на роздуми, інакше потрапите під наш приціл", - йдеться у повідомленні.