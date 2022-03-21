Anonymous дали західним компаніям 48 годин, щоб вони пішли з ринку РФ
16:10 21 березня Київ, Україна
Масштабне хакерське угруповання Anonymous
, яке 25 лютого оголосило кібервійну росії, дало західним компаніям 48 годин на те, щоб вони пішли з російського ринку.
"Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії та платити податки до бюджету кремлівського злочинного режиму: Забирайтеся з Росії! Даємо вам 48 годин на роздуми, інакше потрапите під наш приціл", - йдеться у повідомленні.
Судячи з усього, хакери загрожують атакувати вебресурси даних компаній, серед яких такі гіганти, як Nestle, Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG та ін.
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