Google дає 2 мільйони доларів на цифрову освіту для українців - Федоров

Google надасть 2 мільйони доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для уряду.
Про це домовилися під час зустрічі з командою компанії, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Сервіси Google стали частиною інфраструктури Мінцифри. Тепер і інші державні установи можуть працювати швидше, незважаючи на обстріли та постійні загрози кібератак росіян. Цьому допоможуть 50 000 ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися цілий рік”, – зазначив міністр.
Також Google за словами Федорова підтримує розвиток цифрової грамотності українців та сферу освіти. Новий грант на 2 мільйони доларів направлять на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи Дія. Цифрова освіта.
“Запустимо англомовну версію порталу з програмами рескілінгу, персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами АІ, а також рекомендаціями щодо працевлаштування. Це дозволить у майбутньому багатьом знайти затребувану роботу та зробити внесок у економічне відродження держави", – пояснив Федоров.
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