Google дає 2 мільйони доларів на цифрову освіту для українців - Федоров

Google надасть 2 мільйони доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для уряду.

Про це домовилися під час зустрічі з командою компанії, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Сервіси Google стали частиною інфраструктури Мінцифри. Тепер і інші державні установи можуть працювати швидше, незважаючи на обстріли та постійні загрози кібератак росіян. Цьому допоможуть 50 000 ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися цілий рік”, – зазначив міністр.

Також Google за словами Федорова підтримує розвиток цифрової грамотності українців та сферу освіти. Новий грант на 2 мільйони доларів направлять на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи Дія. Цифрова освіта.