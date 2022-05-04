"Чернігівське" перенесли до Бельгії

15:26 04 травня Київ, Україна

Компанія AB InBev перенесла виробництво пива марки "Чернігівське" до міста Лювен, Фландрія, через російську агресію.

Про це пише The Brussels Times.

"Бельгійський пивний гігант AB InBev незабаром представить популярне українське пиво "Чернігівське" на бельгійському ринку. Усі доходи від продажу цього пива будуть спрямовані на благодійність. Підприємства цієї компанії в Україні закриті внаслідок російського вторгнення. Тож ця міжнародна компанія алкогольних напоїв переміщує виробництво до міста Лювен, Фландрія", - йдеться у повідомленні.

Пиво "Чернігівське" з'явиться у бельгійських супермаркетах, барах та ресторанах вже в середині травня. Цю марку пива вже можна знайти на полицях магазинів у Великій Британії.



За рахунок продажу "Чернігівського" компанія має намір перерахувати українським гуманітарним організаціям щонайменше 5 мільйонів євро.



Ініціатива про переміщення виробництва належить українському керівництву компанії, яке вимушене тимчасово виїхати з України, рятуючись від російських обстрілів та бомбардувань.



Пиво вироблятиметься у банках, на яких буде зображено серце у кольорі прапора України та напис "Кожен може допомогти у гуманітарних зусиллях для України".