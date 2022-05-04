"Чернігівське" перенесли до Бельгії

Компанія AB InBev перенесла виробництво пива марки "Чернігівське" до міста Лювен, Фландрія, через російську агресію.
Про це пише The Brussels Times.
Пиво "Чернігівське" з'явиться у бельгійських супермаркетах, барах та ресторанах вже в середині травня. Цю марку пива вже можна знайти на полицях магазинів у Великій Британії.
За рахунок продажу "Чернігівського" компанія має намір перерахувати українським гуманітарним організаціям щонайменше 5 мільйонів євро.
Ініціатива про переміщення виробництва належить українському керівництву компанії, яке вимушене тимчасово виїхати з України, рятуючись від російських обстрілів та бомбардувань.
Пиво вироблятиметься у банках, на яких буде зображено серце у кольорі прапора України та напис "Кожен може допомогти у гуманітарних зусиллях для України".
За рахунок продажу "Чернігівського" компанія має намір перерахувати українським гуманітарним організаціям щонайменше 5 мільйонів євро.
Ініціатива про переміщення виробництва належить українському керівництву компанії, яке вимушене тимчасово виїхати з України, рятуючись від російських обстрілів та бомбардувань.
Пиво вироблятиметься у банках, на яких буде зображено серце у кольорі прапора України та напис "Кожен може допомогти у гуманітарних зусиллях для України".
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