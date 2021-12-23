Instagram буде запитувати підтвердження особи

19:34 14 серпень Київ, Україна

Instagram вирішив боротися з "бот" акаунтами і шахраями, у підозрілих сторінок будуть запитувати документи.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Таким чином ми зможемо краще зрозуміти, коли облікові записи намагаються ввести своїх передплатників в оману, залучити їх до відповідальності і гарантувати безпеку нашої спільноти», - пояснили в Instagram.

Соцмережа проситиме документи після низки скарг на аккаунт. Таке нововведення торкнеться невеликої частини користувачів - мова йде тільки про облікові записи, які, наприклад, беруть участь в скоординований «неприродному» поведінці (боти). Також це може бути в тих випадках, коли більшість передплатників аккаунта знаходяться в іншій країні.

Після того, як перевірять документи, аккаунт буде працювати в звичайному режимі, якщо немає причин для подальшого розслідування. Документи, які користувач відправляє, автоматично видаляються через 30 днів. Якщо власник аккаунта відмовиться підтверджувати свою особистість, Instagram обмежить можливості сторінки або зовсім віддалить.



Які документи необхідні? У довідковому центрі Instagram кажуть, що документ може бути державного зразка або виданий недержавною організацією. У деяких випадках може знадобитися Селфі.