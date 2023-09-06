"Братська могила" радянських генералів та офіцерів у Чернівцях виявилася порожньою - Клічук

Братська могила, яка знаходилася у парку Шевченка у Чернівцях та передбачалася як місце поховання радянських генералів та офіцерів, виявилася не братською та не могилою, як повідомив міський голова Роман Клічук через свій акаунт у Facebook.
Нагадаємо, що 28 серпня у парку у Чернівцях розпочався процес демонтажу братської могили, передбачалося, що тіла, які там знаходилися, будуть ексгумовані та перепоховані на цвинтарі, а пам'ятник буде демонтовано.
Братську могилу офіцерів та генералів радянської армії було встановлено 24 жовтня 1969 року з ініціативи Чернівецького облвиконкому.
Братську могилу офіцерів та генералів радянської армії було встановлено 24 жовтня 1969 року з ініціативи Чернівецького облвиконкому.
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