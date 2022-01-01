TikTok бореться з расизмом

Вчора адміністрації соціальної мережі TikTok заявила, що пильно стежить за вмістом контенту на своєму ресурсі і блокує акаунти, що сприяють розпалюванню расової ненависті. За минулий рік було заблоковано 1300 таких акаунтів.
Крім того, на платформі було видалено більше 64 тисяч "містять ненависть" коментарів.
Як повідомлялося, індійська компанія Zee Entertainment Enterprises запустила схожий на TikTok сервіс HiPi. За словами представника компанії, поява нової соцмережі не пов'язане з блокуванням китайського додатки на території Індії.
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