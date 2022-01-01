TikTok бореться з расизмом

Вчора адміністрації соціальної мережі TikTok заявила, що пильно стежить за вмістом контенту на своєму ресурсі і блокує акаунти, що сприяють розпалюванню расової ненависті. За минулий рік було заблоковано 1300 таких акаунтів.

"Ми не терпимо ненависті в TikTok. Ми видаляємо контент, що розпалює ненависть, включаючи образи на расовому ґрунті. <...> З початку 2020 роки ми видалили в США більш 380 тисяч відео за порушення нашої політики боротьби з такими, що розпалюють ненависть матеріалами ", - зазначено в повідомленні.

Крім того, на платформі було видалено більше 64 тисяч "містять ненависть" коментарів.

Як повідомлялося, індійська компанія Zee Entertainment Enterprises запустила схожий на TikTok сервіс HiPi. За словами представника компанії, поява нової соцмережі не пов'язане з блокуванням китайського додатки на території Індії.