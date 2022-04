Pink Floyd записали пісню на підтримку України

14:43 08 квітня Київ, Україна

Британська група Pink Floyd випустила пісню Hey Hey Rise Up, всі кошти від продажу якої підуть на гуманітарну допомогу для України.



У композиції використано вокальний фрагмент виступу українського музиканта Андрія Хливнюка з «Бумбоксу» на Софійській площі в Києві з піснею «Ой у лузі червона калина». Назва композиції Pink Floyd відсилає до рядків цієї пісні: «А ми тую червону калину піднімемо / А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!»

"Ми, як і багато інших, відчуваємо лють і розчарування від цього підлого акту вторгнення в незалежну, мирну демократичну країну та вбивства її мешканців однією з найбільших світових держав", - заявив гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, у якого, як зазначається в пресрелізі, є родичі з українським корінням.

Hey Hey Rise Up можна назвати першим оригінальним треком Pink Floyd з 1994 року, коли вийшов альбом The Division Bell. За ним пішов у 2014 році альбом The Endless River, проте на ньому був використаний в основному матеріал, записаний групою раніше.