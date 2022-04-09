Pink Floyd записали пісню на підтримку України

Британська група Pink Floyd випустила пісню Hey Hey Rise Up, всі кошти від продажу якої підуть на гуманітарну допомогу для України.
У композиції використано вокальний фрагмент виступу українського музиканта Андрія Хливнюка з «Бумбоксу» на Софійській площі в Києві з піснею «Ой у лузі червона калина». Назва композиції Pink Floyd відсилає до рядків цієї пісні: «А ми тую червону калину піднімемо / А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!»
У композиції використано вокальний фрагмент виступу українського музиканта Андрія Хливнюка з «Бумбоксу» на Софійській площі в Києві з піснею «Ой у лузі червона калина». Назва композиції Pink Floyd відсилає до рядків цієї пісні: «А ми тую червону калину піднімемо / А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!»
Hey Hey Rise Up можна назвати першим оригінальним треком Pink Floyd з 1994 року, коли вийшов альбом The Division Bell. За ним пішов у 2014 році альбом The Endless River, проте на ньому був використаний в основному матеріал, записаний групою раніше.
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