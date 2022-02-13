Alina Pash виступить на Євробаченні-2022 зі своєю піснею «Тіні забутих предків»

Зараз не бракує різних пісенних шоу та конкурсів, що проводяться на телебаченні. Але щороку мільйони глядачів по всьому світу з нетерпінням чекають на особливий конкурс, у якому всі вболівають за своїх, а голосують за друзів. Це, звичайно, Євробачення! Може тому так складно, часом навіть драматично відбуваються національні відбори учасників у цьому конкурсі.

Вчора в Україні відбувся заключний етап відбору серед претендентів на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2022.. Сам конкурс пройде у травні в італійському місті Турині.

У нелегкій боротьбі національного відбору перемогла співачка Alina Pash. Тепер вона представлятиме на Євробаченні Україну.

На конкурсі в Італії Аліна виконає свою пісню «Тіні забутих предків», яка прозвучить українською та англійською мовами. Незвичайне аранжування, барвисте оформлення та неординарне звучання цієї пісні відображає багатий та самобутній світ нашої країни.

Фінальна та доленосна сума балів від членів журі допомогла таланту Аліни. За підсумками голосування українців Alina Pash посіла друге місце. А завдяки високій оцінці журі змогла вибороти перше місце за загальним числом балів. Так вона обійшла сімох фіналістів.

Епатажна та талановита Alina Pash напередодні нацвідбору встигла потрапити у кілька скандальних ситуацій. Її звинувачували в гастролях анексованим Кримом і в поїздці до Росії. Вона ж звинуватила Kalush Orchestra у плагіаті.

Проте тепер вболіватимемо за нашу Аліну і за її багату на український колорит пісню.