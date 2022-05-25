Kalush Оrchestra виставили на аукціон кришталевий мікрофон переможця Євробачення

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк, як і обіцяв, виставив кубок “Євробачення-2022” на аукціон, окрім статуетки буде продано й рожеву панаму, в якій соліст виступав на пісенному конкурсі.
Про це він повідомив у відеозверненні, записаному англійською разом із ведучим Сергієм Притулою.
Покупця капелюха визначать рандомно серед учасників аукціону, які перерахували донат у 5 євро. Кількість донатів не обмежена.
Статуетка Євробачення дістанеться тому, хто запропонує за неї найбільшу суму. Аукціон закінчиться 28 травня о 19:00.
Усі зібрані кошти підуть на допомогу українській армії.
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