Kalush Оrchestra виставили на аукціон кришталевий мікрофон переможця Євробачення

15:57 25 травня Киев, Украина

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк, як і обіцяв, виставив кубок “Євробачення-2022” на аукціон, окрім статуетки буде продано й рожеву панаму, в якій соліст виступав на пісенному конкурсі.

Про це він повідомив у відеозверненні, записаному англійською разом із ведучим Сергієм Притулою.

"Хлопці віддають свій скляний мікрофон для допомоги ЗСУ! А на додачу ще й свою легендарну рожеву панамку, аналогів якої у світі немає, для допомоги Українській Армії! А ми допомагаємо провести розіграш та розпорядитися коштами через Благодійний Фонд Сергія Притули. Все піде на те, щоби робити смерть ворогам і перемогу України", - заявив Притула.

Покупця капелюха визначать рандомно серед учасників аукціону, які перерахували донат у 5 євро. Кількість донатів не обмежена.



Статуетка Євробачення дістанеться тому, хто запропонує за неї найбільшу суму. Аукціон закінчиться 28 травня о 19:00.



Усі зібрані кошти підуть на допомогу українській армії.