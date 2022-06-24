"Little Big" випустили новий кліп із антивоєнним посилом

17:05 24 червня Київ, Україна

Російський гурт Little Big випустив «антивоєнний маніфест» — пісню «Generation Cancellation». І оголосив, що їде з росії. Вийшов дуже сильний відеоряд. У росії кліп вже блокують.

«Війна не закінчена. Зупиніть війну в Україні. Зупиніть війни у всьому світі. Ніхто не заслуговує на війну», — заявили музиканти в описі кліпу.

Учасники Little Big, які раніше вже виступали проти вторгнення росії в Україну, заявили, що у своєму новому кліпі вони «критикують війну, пропаганду та політику… за допомогою добірки візуальних сцен, наповненими посиланнями та пасхалками на поточну соціо- та геополітичну ситуацію».

«Ми обожнюємо свою країну, але ми повністю не згодні з війною в Україні, навіть віримо, що будь-яка війна неприйнятна. Ми засуджуємо дії російського уряду, а також нам настільки огидна машина російської військової пропаганди, що ми вирішили залишити все і виїхати з країни», — сказав лідер Little Big Ілля Прусікін («Ілліч»).

У повідомленні групи сказано, що зараз вона базується у Лос-Анджелесі.