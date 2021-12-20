Wizz Air поверне прямі рейси в ОАЕ з України

13:20 13 липень Київ, Україна

В системі бронювання авіакомпанії Wizz Air з'явилися квитки в Об'єднаними Арабськими Еміратами. За попередніми даними, авіасполучення між Україною і ОАЕ відновиться з 1 жовтня.

Авіакомпанія має намір літати між Одесою і столицею ОАЕ - Абу-Дабі. Місто розташоване в 140 км від Дубая. Продаж квитків відкрита на рейси з частотою два рази на тиждень по четвергах і неділях.



Переліт в жовтні з Одеси в Абу-Дабі коштує мінімум 1460 грн, з Абу-Дабі до Одеси - 870 грн. Найнижчий тариф Basic передбачає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 40 × 30 × 20 см і вагою до 10 кг.



Польоти виконуватиме створена в Абу-Дабі дочірня компанія Wizz Air. Маршрутна мережа також включає рейси в Єреван, Софію, Афіни, Кутаїсі, Олександрію, Ларнаки, Катовіце, Бухарест, Клуж-Напока і Будапешт.



Між Києвом і Дубай польоти виконувала українська дочка Wizz Air. Лоу-кост обслуговував лінію з жовтня 2013 по березень 2014. Через початок економічної кризи і військових дій в Україні авіаперевізник переглянув свою стратегію розвитку, відмовився від отримання п'ятого літака, скоротив флот до двох авіалайнерів, а в 2015 році припинив польоти.