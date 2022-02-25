DigitalRoad: в Україні створять е-паспорти доріг

Мінінфраструктури оголосило про початок першого етапу проєкту DigitalRoad зі створення сервісу паспортизації мережі автодоріг України.
Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, стартує проєкт оцифрування місцевих автодоріг для забезпечення збору геокоординат і окремої бази даних.
Оцифрування автодоріг дозволить здійснювати дієвий моніторинг на місцях, а також формувати автоматичні звітності та візуалізації на картах об'єктів ремонтів доріг.
Проєкт планують повністю завершити в 2021 році.
Проєкт планують повністю завершити в 2021 році.
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