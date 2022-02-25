DigitalRoad: в Україні створять е-паспорти доріг

17:52 02 жовтень Київ, Україна

Мінінфраструктури оголосило про початок першого етапу проєкту DigitalRoad зі створення сервісу паспортизації мережі автодоріг України.

Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, стартує проєкт оцифрування місцевих автодоріг для забезпечення збору геокоординат і окремої бази даних.

"Укравтодор" вже задав темп по відновленню доріг державного значення. І ми повинні запозичувати цей досвід для ремонту і будівництва якісних місцевих доріг, долаючи всі можливі складнощі, які виникають", - сказав міністр.

Оцифрування автодоріг дозволить здійснювати дієвий моніторинг на місцях, а також формувати автоматичні звітності та візуалізації на картах об'єктів ремонтів доріг.



Проєкт планують повністю завершити в 2021 році.



