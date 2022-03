«Out of Scope»: в Києві пройде виставка, присвячена правам жінок

18:33 14 жовтень Київ, Україна

Завтра, 15 жовтня, стартує виставка «Out of Scope», головна тема заходу - гендер, права і роль жінки в сучасному світі.



На виставці представлять роботи іменитих українських і міжнародних художників, серед яких Ілля Чичкан, Валерія Трубіна, Марина Скугарєва, Маша Шубіна, Алевтина Кахідзе, Олександр Ройтбурд і інші.



Відвідувачі зможуть побачити монументальні мальовничі роботи на тему гендеру, відеоінсталяції, скульптури, фотографії та графіку, створені на основі дослідження British Council і т.д.



Виставка пройде в рамках проєкту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок і молоді», який фінансується Європейським Союзом. Ініціатором проєкту стала галерея сучасного мистецтва Forsa Gallery, кураторами виступили артекспертка, галеристка Аліса Нанавова, художниця Тетяна Малиновська і директорка ЦСМ «ЄрміловЦентр» Наталія Іванова.



За словами організаторів, сучасний тренд на «сильну, стильну, самостійну» жінку виникає в спробах звільнити фемінність від кайданів Kinder, Küche, Kirche (Діти, Кухня, Церква). Але в реальності він перетворюється в нові рамки щодо того, якою має бути жінка. Out of Scope - це спроба вийти за ці межі в світ нескінченних можливостей, своєрідне Ельдорадо, де ти можеш бути (або не бути) собою (або кимось іншим), перетворитися на чоловіка, жити, як домогосподарка з 50-их і тому подібне ...

«Проєкт повинен створити умови для глибокого занурення в контекст і пошуку іншої точки зору. Ми міркували над історією Рут Гінзбург, знаходили раритетні видання TIMES, присвячені темі гендеру, вивчали звіти British Council і обробляли інші джерела. Сподіваюся, нам вдалося внести свій внесок у розкриття цієї теми і вказати нові шляхи і можливості», - каже кураторка проєкту і засновниця Forsa Gallery Аліса Нанавова.

В рамках проєкту також відбудуться лекції та дискусійна панель за участю директорки фонду Олени Пінчук Ольги Руднєвої, головної редакторки buro24/7 Тетяни Соловей і авторки книги «Чому в українському мистецтві є великі художниці» Катерини Яковенко.

Офіційне відкриття вернісажу відбудеться 15 жовтня о 18:30 в приміщенні IZONE за адресою вул. Набережно-Лугова 8.



Виставка триватиме до 30 жовтня.



Старт: 15 жовтня о 18:30



Час роботи: вівторок-неділя з 11:00 до 20:00



Адреса: вул. Набережно-Лугова 8.



Вхід: безкоштовно