«Out of Scope»: в Києві пройде виставка, присвячена правам жінок

Завтра, 15 жовтня, стартує виставка «Out of Scope», головна тема заходу - гендер, права і роль жінки в сучасному світі.
На виставці представлять роботи іменитих українських і міжнародних художників, серед яких Ілля Чичкан, Валерія Трубіна, Марина Скугарєва, Маша Шубіна, Алевтина Кахідзе, Олександр Ройтбурд і інші.
Відвідувачі зможуть побачити монументальні мальовничі роботи на тему гендеру, відеоінсталяції, скульптури, фотографії та графіку, створені на основі дослідження British Council і т.д.
Виставка пройде в рамках проєкту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок і молоді», який фінансується Європейським Союзом. Ініціатором проєкту стала галерея сучасного мистецтва Forsa Gallery, кураторами виступили артекспертка, галеристка Аліса Нанавова, художниця Тетяна Малиновська і директорка ЦСМ «ЄрміловЦентр» Наталія Іванова.
За словами організаторів, сучасний тренд на «сильну, стильну, самостійну» жінку виникає в спробах звільнити фемінність від кайданів Kinder, Küche, Kirche (Діти, Кухня, Церква). Але в реальності він перетворюється в нові рамки щодо того, якою має бути жінка. Out of Scope - це спроба вийти за ці межі в світ нескінченних можливостей, своєрідне Ельдорадо, де ти можеш бути (або не бути) собою (або кимось іншим), перетворитися на чоловіка, жити, як домогосподарка з 50-их і тому подібне ...
На виставці представлять роботи іменитих українських і міжнародних художників, серед яких Ілля Чичкан, Валерія Трубіна, Марина Скугарєва, Маша Шубіна, Алевтина Кахідзе, Олександр Ройтбурд і інші.
Відвідувачі зможуть побачити монументальні мальовничі роботи на тему гендеру, відеоінсталяції, скульптури, фотографії та графіку, створені на основі дослідження British Council і т.д.
Виставка пройде в рамках проєкту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок і молоді», який фінансується Європейським Союзом. Ініціатором проєкту стала галерея сучасного мистецтва Forsa Gallery, кураторами виступили артекспертка, галеристка Аліса Нанавова, художниця Тетяна Малиновська і директорка ЦСМ «ЄрміловЦентр» Наталія Іванова.
За словами організаторів, сучасний тренд на «сильну, стильну, самостійну» жінку виникає в спробах звільнити фемінність від кайданів Kinder, Küche, Kirche (Діти, Кухня, Церква). Але в реальності він перетворюється в нові рамки щодо того, якою має бути жінка. Out of Scope - це спроба вийти за ці межі в світ нескінченних можливостей, своєрідне Ельдорадо, де ти можеш бути (або не бути) собою (або кимось іншим), перетворитися на чоловіка, жити, як домогосподарка з 50-их і тому подібне ...
В рамках проєкту також відбудуться лекції та дискусійна панель за участю директорки фонду Олени Пінчук Ольги Руднєвої, головної редакторки buro24/7 Тетяни Соловей і авторки книги «Чому в українському мистецтві є великі художниці» Катерини Яковенко.
Офіційне відкриття вернісажу відбудеться 15 жовтня о 18:30 в приміщенні IZONE за адресою вул. Набережно-Лугова 8.
Виставка триватиме до 30 жовтня.
Старт: 15 жовтня о 18:30
Час роботи: вівторок-неділя з 11:00 до 20:00
Адреса: вул. Набережно-Лугова 8.
Вхід: безкоштовно
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