Amnesty International знову потрапила у скандал: організація випустила конверти з "братськими обіймами" Росії та України

12:32 14 вересня Київ, Україна

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International створила конверти, на яких зображені двоє чоловічків, що обіймаються. Один пофарбований у кольори прапора України, інший – росії.

Платформа Visegrád 24, довкола якої в інформаційній сфері об'єдналися Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина, закликала генерального секретаря Amnesty International піти у відставку.

"Вони знову за своє. Amnesty International просто не можуть перестати порівнювати агресора та жертву. Просто забирайте речі і йдіть, настав час піти у відставку" - , зазначили у Visegrád 24.

Виконавчий директор Інституту Масової Інформації Оксана Романюк припустила, що йдеться про свідому інформаційну кампанію, а не звичайну непоінформованість.

"Амнести вважає, що ми маємо зустрічати росіян обіймами, поки вони тут влаштовують геноцид. Ну і я думаю, що вони сидять на грошах Кремля, тому що такими необізнаними у сучасному світі бути просто неможливо. (…) Вони свідомо це пропагують", - пише Романюк

Конверти містять заклик відправити кошти на допомогу російським політв'язням – «в'язням совісті в Росії». Суми від 15 до 45 фунтів стерлінгів (від 637 до 1910 грн – ред.) мають допомогти «натиснути на російський уряд». Наразі організація оголосила збір для Сашка Скочиленка – петербурзької художниці та журналістки. російські силовики затримали її 11 квітня 2022 року за антивоєнну агітацію. Їй загрожує до десяти років ув'язнення. Має проблеми зі здоров'ям, які загострилися в СІЗО.