Amnesty International знову потрапила у скандал: організація випустила конверти з "братськими обіймами" Росії та України

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International створила конверти, на яких зображені двоє чоловічків, що обіймаються. Один пофарбований у кольори прапора України, інший – росії.
Платформа Visegrád 24, довкола якої в інформаційній сфері об'єдналися Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина, закликала генерального секретаря Amnesty International піти у відставку.
Виконавчий директор Інституту Масової Інформації Оксана Романюк припустила, що йдеться про свідому інформаційну кампанію, а не звичайну непоінформованість.
Конверти містять заклик відправити кошти на допомогу російським політв'язням – «в'язням совісті в Росії». Суми від 15 до 45 фунтів стерлінгів (від 637 до 1910 грн – ред.) мають допомогти «натиснути на російський уряд». Наразі організація оголосила збір для Сашка Скочиленка – петербурзької художниці та журналістки. російські силовики затримали її 11 квітня 2022 року за антивоєнну агітацію. Їй загрожує до десяти років ув'язнення. Має проблеми зі здоров'ям, які загострилися в СІЗО.
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