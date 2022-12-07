11:03 07 грудня Київ, Україна

Amnesty International продовжує закопувати залишки своєї репутації. У міжнародній організації заявили про "вибіркове правосуддя" розслідувань Міжнародного кримінального суду по Україні. В організації наголошують, що розслідуючи військові злочини в Україні, суд відмовляє іншим країнам у правосудді.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець у середу, 7 грудня, заявивши, що Amnesty International продовжує закопувати рештки своєї репутації.



Відповідні листівки з написом "selective justice is justice denied" Amnesty International поширює на 21 сесії Асамблеї держав-учасниць (ASP) Римського статуту, зазначив Лубинець.



За його словами, Amnesty International закликає всі держави-учасниці та Асамблею загалом розглянути ключові рекомендації організації з досить агресивною антиукраїнською рекламою з метою, мабуть, знизити рівень підтримки України серед демократичного світу та зменшити увагу до геноцидної політики російської федерації.

“Як омбудсман я змушений реагувати на подібні випадки, насамперед для того, щоб ті люди та організації, які фінансують Amnesty International, були поінформовані про те, що організація вже явно реалізує інформаційну політику кремля. Залишилося зрозуміти, чи їх обдурили російські пропагандисти, чи справді гроші не пахнуть?” - наголосив Лубинець.

Він нагадав, що влітку вже були спроби з боку організації показати "несправедливу увагу" Міжнародного кримінального суду до подій в Україні та розслідування військових злочинів та злочинів проти людяності, які чинить російська федерація.



Ґрунтувались ці звинувачення на тому, що окремі країни підтримують розслідування щодо України, зокрема, фінансово та експертно, а в інших країнах не так активно, пояснив він.



За словами Лубинця, Україна активно працює над формуванням проукраїнської коаліції у світі. Цим щодня займаються влада, неурядовий сектор та українські військові, захищаючи безпеку всієї Європи. Солідарність з Україною надається тисячам жертв серед цивільних.