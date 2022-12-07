Amnesty International продовжує закопувати залишки своєї репутації. У міжнародній організації заявили про "вибіркове правосуддя" розслідувань Міжнародного кримінального суду по Україні. В організації наголошують, що розслідуючи військові злочини в Україні, суд відмовляє іншим країнам у правосудді.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець у середу, 7 грудня, заявивши, що Amnesty International продовжує закопувати рештки своєї репутації.
Відповідні листівки з написом "selective justice is justice denied" Amnesty International поширює на 21 сесії Асамблеї держав-учасниць (ASP) Римського статуту, зазначив Лубинець.
За його словами, Amnesty International закликає всі держави-учасниці та Асамблею загалом розглянути ключові рекомендації організації з досить агресивною антиукраїнською рекламою з метою, мабуть, знизити рівень підтримки України серед демократичного світу та зменшити увагу до геноцидної політики російської федерації.
Він нагадав, що влітку вже були спроби з боку організації показати "несправедливу увагу" Міжнародного кримінального суду до подій в Україні та розслідування військових злочинів та злочинів проти людяності, які чинить російська федерація.
Ґрунтувались ці звинувачення на тому, що окремі країни підтримують розслідування щодо України, зокрема, фінансово та експертно, а в інших країнах не так активно, пояснив він.
За словами Лубинця, Україна активно працює над формуванням проукраїнської коаліції у світі. Цим щодня займаються влада, неурядовий сектор та українські військові, захищаючи безпеку всієї Європи. Солідарність з Україною надається тисячам жертв серед цивільних.
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