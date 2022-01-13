Wizz Air припиняє авіасполучення між Україною і Угорщиною

18:37 31 серпень Київ, Україна

Wizz Air припиняє авіасполучення між Україною і Угорщиною
 
Про це пові в авіакомпанії Wizz Air.

Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня. Так, авіакомпанія скасовує такі рейси з України в Угорщину:
  • Київ - Будапешт до 30 вересня;
  • Львів - Будапешт до 1 жовтня;
  • Запоріжжя - Будапешт до 2 жовтня;
  • Одеса - Будапешт до 2 жовтня;
  • Харків - Будапешт до 3 жовтня.