Wizz Air припиняє авіасполучення між Україною і Угорщиною
Про це пові в авіакомпанії Wizz Air.
Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня. Так, авіакомпанія скасовує такі рейси з України в Угорщину:
Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня. Так, авіакомпанія скасовує такі рейси з України в Угорщину:
- Київ - Будапешт до 30 вересня;
- Львів - Будапешт до 1 жовтня;
- Запоріжжя - Будапешт до 2 жовтня;
- Одеса - Будапешт до 2 жовтня;
- Харків - Будапешт до 3 жовтня.
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