18:37 31 серпень Київ, Україна

Wizz Air припиняє авіасполучення між Україною і Угорщиною

Про це пові в авіакомпанії Wizz Air.



Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня. Так, авіакомпанія скасовує такі рейси з України в Угорщину: