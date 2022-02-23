19:43 22 лютий Київ, Україна

Український гурт Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні-2022, яке пройде в італійському Турині. Група посіла друге місце у фіналі нацвідбору до Євробачення з піснею Stefania, проте переможниця конкурсу Аліна Паш знялася за участю.



Нацвідбір на "Євробачення-2022" пройшов 12 лютого. За результатами голосування членів журі та глядачів у ньому перемогла Аліна Паш, яка здобула 15 балів.



Через помилки ведучих під час оголошення балів інший учасник нацвідбору Kalush Orchestra запідозрив організаторів у фальсифікації

результатів на користь Аліни Паш.

13 лютого «Громадське» прокоментувало результати нацвідбору щодо достовірності результатів, помилки під час оголошення балів та звинувачень щодо поїздки Аліни Паш до Криму.



Зокрема, «Громадське» оприлюднило документ, який підтверджує, що Аліна Паш подорожувала до Криму законно через КПВВ на адмінкордоні з материковою Україною.



Пізніше стало відомо, що Держприкордонслужба ніколи не видавала і зараз уже не може видати Аліні Паш довідку про в'їзд до Криму з української території у 2015 році, оскільки інформація про це зберігається протягом п'яти років.



Менеджер Аліни Паш заявила, що довідку про в'їзд співачки до Криму «Громадському» надав член команди, а не співачка особисто.



17 лютого Аліна Паш зняла свою кандидатуру у Євробаченні.



Пізніше «Громадське» підтвердило, що співачка не представлятиме Україну на Євробаченні. Оргкомітет припинив участь співачки у національному відборі через надання недостовірної інформації. Представника від України вирішили обрати серед інших фіналістів.