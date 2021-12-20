Wizz Air відкриває 17 напрямків з України в Італію

19:11 20 липень Київ, Україна





Угорський лоукостер запускає 17 маршрутів в Італію з 5 міст України. На деяких маршрутах Wizz Air буде конкурувати з ірландської авіакомпанією Ryanair, яка вже запустила 11 напрямків.

Зазначено, що шість рейсів відкриють вже в серпні і жовтні, інші - в літньому розкладі 2021 року, яке почне діяти в кінці березня.



Маршрутна мережа з Києва буде включати шість напрямків, зі Львова та Одеси - по чотири напрямки, з Харкова - два маршрути, із Запоріжжя - один.



На багатьох маршрутах авіакомпанія буде конкурувати з іншим ірландським лукостером Ryanair. Він уже запустив 11 напрямків з Києва, Львова, Одеси і Харкова в Італію і планує розширити маршрутну мережу зі Львова на шість напрямків в 2021 році.







Київ:

Болонья - з 29 березня 2021 роки три рази в тиждень

Венеція (Тревізо) - з 14 серпня 2020 роки три рази в тиждень

Катанія - з 29 березня 2021 года 2 рази в тиждень

Мілан (Мальпенса) - з 28 березня 2021 роки чотири рази на тиждень

Неаполь - з 14 серпня 2020 роки три рази в тиждень

Рим (Фьюмічіно) - з 28 березня 2021 року п'ять разів на тиждень

Львів:

Верона - з 29 березня 2021 років зо два рази в тиждень

Катанія - з 30 березня 2021 років зо два рази в тиждень

Мілан (Мальпенса) - з 14 серпня 2020 років зо два рази в тиждень

Рим (Чампіно) - з 16 серпня 2020 років зо два рази в тиждень

Одеса:

Болонья - з 30 березня 2021 років зо два рази в тиждень

Венеція (Тревізо) - з 29 березня 2021 років зо два рази в тиждень

Мілан (Мальпенса) - з 29 березня 2021 років зо два рази в тиждень

Рим (Фьюмічіно) - з 29 березня 2021 років зо два рази в тиждень

Запоріжжя:

Мілан (Мальпенса) - з 27 жовтня 2020 років зо два рази в тиждень

Харків: