Coca-Cola, Roshen і PepsiCo - лідери по забрудненню навколишнього середовища в Україні

15:16 07 грудня Київ, Україна

За даними звіту бренд-аудиту Break Free From Plastic, компанії Coca-Cola, Nestlé і Pepsi третій рік поспіль стають "лідерами" з забруднення навколишнього середовища.
 
В Україні ТОП-3 трохи відрізняється - місце Nestlé займає Roshen.
 
Міжнародний рух Break Free from Plastic збирає дані про забруднення пластиковими упаковками від товарів різних брендів в 55 країнах світу. Під час аудиту активісти зібрали 1013 одиниць відходів на вулицях 14 українських міст і визначали, якому бренду вони належать.

У 2020 році найбільшими забруднювачами пластиком в Україні стали компанії:
  • Coca-Cola - 11,94%,
  • Roshen - 8,65%,
  • PepsiCo - 7,9%.
фото: компании с наибольшими загрязнителями пластиком в Украине в 2020 году
Також в ТОП-10 антирейтингу потрапили:
  • Carlsberg,
  • АТБ,
  • IDS Borjomi GROUP,
  • Nestle,
  • Phillip Morris,
  • Оболонь,
  • Молочний Альянс.
У 2019 рейтинг забруднювачів в Україні очолювала компанія Morshynska. За нею слідували Coca-Cola і PepsiСo.
 
Дані звіту опубліковані на офіційному сайті Break Free From Plastic.