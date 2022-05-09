Coca-Cola, Roshen і PepsiCo - лідери по забрудненню навколишнього середовища в Україні

15:16 07 грудня Київ, Україна

За даними звіту бренд-аудиту Break Free From Plastic, компанії Coca-Cola, Nestlé і Pepsi третій рік поспіль стають "лідерами" з забруднення навколишнього середовища.

В Україні ТОП-3 трохи відрізняється - місце Nestlé займає Roshen.





У 2020 році найбільшими забруднювачами пластиком в Україні стали компанії: Міжнародний рух Break Free from Plastic збирає дані про забруднення пластиковими упаковками від товарів різних брендів в 55 країнах світу. Під час аудиту активісти зібрали 1013 одиниць відходів на вулицях 14 українських міст і визначали, якому бренду вони належать.У 2020 році найбільшими забруднювачами пластиком в Україні стали компанії:

Coca-Cola - 11,94%,

Roshen - 8,65%,

PepsiCo - 7,9%.

Також в ТОП-10 антирейтингу потрапили:

Carlsberg,

АТБ,

IDS Borjomi GROUP,

Nestle,

Phillip Morris,

Оболонь,

Молочний Альянс.

У 2019 рейтинг забруднювачів в Україні очолювала компанія Morshynska. За нею слідували Coca-Cola і PepsiСo.