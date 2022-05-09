Coca-Cola, Roshen і PepsiCo - лідери по забрудненню навколишнього середовища в Україні

За даними звіту бренд-аудиту Break Free From Plastic, компанії Coca-Cola, Nestlé і Pepsi третій рік поспіль стають "лідерами" з забруднення навколишнього середовища.
В Україні ТОП-3 трохи відрізняється - місце Nestlé займає Roshen.
Міжнародний рух Break Free from Plastic збирає дані про забруднення пластиковими упаковками від товарів різних брендів в 55 країнах світу. Під час аудиту активісти зібрали 1013 одиниць відходів на вулицях 14 українських міст і визначали, якому бренду вони належать.
У 2020 році найбільшими забруднювачами пластиком в Україні стали компанії:
У 2020 році найбільшими забруднювачами пластиком в Україні стали компанії:
- Coca-Cola - 11,94%,
- Roshen - 8,65%,
- PepsiCo - 7,9%.
Також в ТОП-10 антирейтингу потрапили:
- Carlsberg,
- АТБ,
- IDS Borjomi GROUP,
- Nestle,
- Phillip Morris,
- Оболонь,
- Молочний Альянс.
У 2019 рейтинг забруднювачів в Україні очолювала компанія Morshynska. За нею слідували Coca-Cola і PepsiСo.
Дані звіту опубліковані на офіційному сайті Break Free From Plastic.
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