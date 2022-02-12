Lego - для всіх. Компанія представила набір на підтримку ЛГБТ-спільноти

Компанія Lego представила свій перший набір на підтримку ЛГБТ-спільноти. Автором ідеї став дизайнер компанії Метью Ештон. Спеціальний набір конструктора отримав назву Everyone is are some (Кожен прекрасний).
Про це пише The Guardian.
У набір увійдуть 11 різнокольорових фігурок з підставкою у вигляді веселки. Кожна фігурка має свій унікальний колір і зачіску.
У всіх фігурок, крім однієї, немає конкретної прив'язки до статі, оскільки вони покликані "виражати індивідуальність, залишаючись при цьому неоднозначними".
У набір увійдуть 11 різнокольорових фігурок з підставкою у вигляді веселки. Кожна фігурка має свій унікальний колір і зачіску.
У всіх фігурок, крім однієї, немає конкретної прив'язки до статі, оскільки вони покликані "виражати індивідуальність, залишаючись при цьому неоднозначними".
Він зізнався, що і сам належить до ЛГБТК+ спільноти і пережив нелегке дитинство: "Мені говорили, з чим грати, як ходити, що говорити, що носити. Начебто всі навколо мені говорили, що я був неправий. Я б хотів, щоб в дитинстві я дивився на світ і думав: "Все буде добре, в цьому світі є місце для мене"".
Спочатку Ештон зробив набір, щоб він стояв на його робочому столі. Але він привернув увагу колег, і в підсумку Lego вирішила випустити його для продажу.
Спочатку Ештон зробив набір, щоб він стояв на його робочому столі. Але він привернув увагу колег, і в підсумку Lego вирішила випустити його для продажу.
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