Wine Film Fest: В Україні проходить онлайн-кінофестиваль французького кіно про вино

18:04 22 листопад Київ, Україна

В Україні проходить тиждень онлайн-кінофестивалю про французьке вино - Wine Film Fest. Показ кінострічок пов'язаний із святкуванням збору молодого вина Божоле Нуво, який уже протягом 50 років, кожного 3-го четверга листопада, відзначають у Франції. Інакше свято можна трактувати з останнім збиранням урожаю.

На фестивалі Wine Film Fest можна побачити 5 французьких кінострічок різного жанру, які доступні для безкоштовного перегляду на сайті winefilmfest.com.ua.

Фільм «Повернення до Бургундії» - ця картина оповідає про сімейні цінності і як троє спадкоємців після смерті батька вирішують відродити сімейну справу.

Документальна кінострічка «Душа вина» — про тонкощі виноробства, як виноградна лоза стає вином.

Трилер «Будь моїм сином» – сюжет фільму побудований на пошуках спадкоємця для заможного маєтку з виноградниками.

Комедійна мелодрама «Осіння казка» – фільм-призер Венеціанського кінофестивалю.

Документальна кінострічка «Мондовино» — стрічка номінована на Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю і Премію Сезар.

Wine Film Fest проходить за підтримки UKRSIBBANK та Французького інституту в Україні. Усі фільми кінофестивалю транслюються лише на території України з 20 по 28 листопада на сайті winefilmfest.com.ua.