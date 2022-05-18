Human Rights Watch опублікувала доповідь про злочини рашистів в Україні

12:40 18 травня Київ, Україна





Було Правозахисники Human Rights Watch відвідали 17 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях, опитали 65 людей, виїжджали на місце події, оглядали речові докази, а також аналізували фото та відеоматеріали.Було задокументовано 22 позасудові страти, 9 випадків незаконного позбавлення життя, 6 потенційних випадків насильницького зникнення та 7 випадків катувань. Було записано 21 свідчення мирних жителів про те, як їх незаконно утримували під вартою у нелюдських, принизливих умовах.

"російські війська, що окупували на початку війни окремі райони на північному сході України, вчинили безліч жорстоких, мерзенних, звірячих злочинів", - заявив Георгій Гогіа, заступник керівника департаменту Європи та Центральної Азії в Human Rights Watch.

Так, багато мирних жителів розповідають, що російські військові тримали їх цілодобово чи навіть тижнями у брудних, задушливих приміщеннях – у підвалі школи, на заводі, у котельні – практично без їжі, без води, без туалету.

У селі Ягідне російські військові 28 днів тримали у шкільному підвалі понад 350 місцевих жителів, у тому числі щонайменше 70 дітей, з яких п'ять були немовлятами. Протягом усього цього часу людей майже не випускали назовні. У приміщенні не було чим дихати, не було вільного місця, щоб лягти. Людям доводилося справляти потребу у відра.

"Ці незаконні дії мають явні ознаки військових злочинів. Щодо усіх цих випадків необхідно оперативно провести об'єктивне розслідування та притягти винних до відповідальності", - наголосив Гогіа.

Відколи 24 лютого почалося російське вторгнення в Україну, російських військових багаторазово звинувачували у порушенні законів війни. У багатьох випадках їх дії можуть бути кваліфіковані як військові злочини чи злочини проти людяності.