Smart City Awards: Харків став кращим цифровим містом

19:56 15 жовтень Київ, Україна

Завершив роботу п'ятий міжнародний форум - Kyiv Smart City Forum, який в цьому році пройшов в онлайн-режимі, також за традицією була проведена церемонія нагородження Smart City Awards.

"Наша команда приділила багато часу розробці головних особливостей нинішнього форуму - зручній онлайн-платформі з можливістю швидкої комунікації та формування контенту для наших слухачів. Нинішній формат дав нам можливість максимально залучити кращих світових експертів з України, Нідерландів, США, Іспанії, Німеччини та Англії. Я хочу подякувати всім спікерам, які взяли участь в нашому форумі і поділилися реальними кейсами і рекомендаціями, а також - партнерам, які підтримали нас у цьому році в нових реаліях. Я дуже рада, що саме наша команда вперше в Україні зробила форум такого формату і зібрала понад 10 000 учасників", - прокоментувала голова Піклувальної ради ГО "СМАРТ СІТІ ХАБ" Ярослава Бойко.

В рамках форуму пройшов щорічний конкурс Smart City Awards 2020 року, на якому нагородили найтехнологічніші і найбільш інноваційні міста України. З понад 100 заявок компетентне журі визначило переможців у 8 номінаціях: краще децентралізоване місто, інклюзивне, цифрове, мобільне, екологічне, безпечне, архітектурне і енергоефективне. У кожній з номінацій відзначали переможців в 2-х категоріях: міста до і понад 100 000 населення.

Переможці вибиралися за кількома критеріями: наскільки місцева влада впроваджує оригінальні і новаторські рішення по цифровізації і розвитку інфраструктури міста; чи покращуються системи і мережі в результаті такої роботи; якою мірою реалізуються цифрові технології і наскільки ці проєкти економічно ефективні. І головне: чи здійснюють вони позитивний вплив на життя жителів.



Нагороджував кращі міста експерт по smart city-технологіях, представник ГО "Смарт Сіті Хаб" Юрій Назаров.

"Ми щорічно проводимо цей конкурс, і мене дуже радує, що з кожним роком смарт проєктів, що представляють українські міста, стає все більше. Мене дуже надихає, як розвиваються наші міста, і я вірю, що в наступному році заявок буде вдвічі, а то і втричі більше", - заявив Назаров.

Нагороди розподілилися наступним чином:



Краще енергоефективне місто до 100 000 населення - Кам'янець-Подільський



Краще енергоефективне місто більш ніж 100 000 населення - Тернопіль



Краще екологічне місто більш ніж 100 000 населення - Львів



Краще екологічне місто до 100 000 населення - Тетіїв



Краще смарт безпечне місто більш ніж 100 000 населення - Дніпро, Вінниця



Краще цифрове місто більш ніж 100 000 населення - Харків



Краще інклюзивне місто більш ніж 100 000 населення - Пирятин



Краще інклюзивне місто до 100 000 населення - Нікополь



Краще архітектурне місто більш ніж 100 000 населення - Львів



Краще архітектурне місто до 100 000 населення - Тростянець



Краще мобільне місто більш ніж 100 000 населення - Львів



Краще мобільне місто до 100 000 населення - Мукачево



Спеціальну нагороду від титульного партнера Форуму - Visa - отримало місто Вінниця за перемогу в номінації "Краще smart-безпечне місто" більш ніж 100 000 населення і проєкт впровадження системи безготівкової оплати проїзду, в тому числі за допомогою банківських карт при користуванні всіма видами громадського транспорту.



Крім титульного партнера, захід підтримали ще кілька провідних компаній. Це інноваційний партнер - Vodafone, преміум партнери - Cisco, ERC, IT-Integrator, технологічний партнер - ELKO України і Lenovo. Також серед партнерів Kyiv Smart City Forum Hewlett Packard Enterprise, Caparol Україна, Logitech, Asbis, Ideas First, FDI і atene KOM GmbH.