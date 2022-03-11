Smart City Awards: Харків став кращим цифровим містом

Завершив роботу п'ятий міжнародний форум - Kyiv Smart City Forum, який в цьому році пройшов в онлайн-режимі, також за традицією була проведена церемонія нагородження Smart City Awards.
В рамках форуму пройшов щорічний конкурс Smart City Awards 2020 року, на якому нагородили найтехнологічніші і найбільш інноваційні міста України. З понад 100 заявок компетентне журі визначило переможців у 8 номінаціях: краще децентралізоване місто, інклюзивне, цифрове, мобільне, екологічне, безпечне, архітектурне і енергоефективне. У кожній з номінацій відзначали переможців в 2-х категоріях: міста до і понад 100 000 населення.
Переможці вибиралися за кількома критеріями: наскільки місцева влада впроваджує оригінальні і новаторські рішення по цифровізації і розвитку інфраструктури міста; чи покращуються системи і мережі в результаті такої роботи; якою мірою реалізуються цифрові технології і наскільки ці проєкти економічно ефективні. І головне: чи здійснюють вони позитивний вплив на життя жителів.
Нагороджував кращі міста експерт по smart city-технологіях, представник ГО "Смарт Сіті Хаб" Юрій Назаров.
Нагороди розподілилися наступним чином:
Краще енергоефективне місто до 100 000 населення - Кам'янець-Подільський
Краще енергоефективне місто більш ніж 100 000 населення - Тернопіль
Краще екологічне місто більш ніж 100 000 населення - Львів
Краще екологічне місто до 100 000 населення - Тетіїв
Краще смарт безпечне місто більш ніж 100 000 населення - Дніпро, Вінниця
Краще цифрове місто більш ніж 100 000 населення - Харків
Краще інклюзивне місто більш ніж 100 000 населення - Пирятин
Краще інклюзивне місто до 100 000 населення - Нікополь
Краще архітектурне місто більш ніж 100 000 населення - Львів
Краще архітектурне місто до 100 000 населення - Тростянець
Краще мобільне місто більш ніж 100 000 населення - Львів
Краще мобільне місто до 100 000 населення - Мукачево
Спеціальну нагороду від титульного партнера Форуму - Visa - отримало місто Вінниця за перемогу в номінації "Краще smart-безпечне місто" більш ніж 100 000 населення і проєкт впровадження системи безготівкової оплати проїзду, в тому числі за допомогою банківських карт при користуванні всіма видами громадського транспорту.
Крім титульного партнера, захід підтримали ще кілька провідних компаній. Це інноваційний партнер - Vodafone, преміум партнери - Cisco, ERC, IT-Integrator, технологічний партнер - ELKO України і Lenovo. Також серед партнерів Kyiv Smart City Forum Hewlett Packard Enterprise, Caparol Україна, Logitech, Asbis, Ideas First, FDI і atene KOM GmbH.
Краще енергоефективне місто до 100 000 населення - Кам'янець-Подільський
Краще енергоефективне місто більш ніж 100 000 населення - Тернопіль
Краще екологічне місто більш ніж 100 000 населення - Львів
Краще екологічне місто до 100 000 населення - Тетіїв
Краще смарт безпечне місто більш ніж 100 000 населення - Дніпро, Вінниця
Краще цифрове місто більш ніж 100 000 населення - Харків
Краще інклюзивне місто більш ніж 100 000 населення - Пирятин
Краще інклюзивне місто до 100 000 населення - Нікополь
Краще архітектурне місто більш ніж 100 000 населення - Львів
Краще архітектурне місто до 100 000 населення - Тростянець
Краще мобільне місто більш ніж 100 000 населення - Львів
Краще мобільне місто до 100 000 населення - Мукачево
Спеціальну нагороду від титульного партнера Форуму - Visa - отримало місто Вінниця за перемогу в номінації "Краще smart-безпечне місто" більш ніж 100 000 населення і проєкт впровадження системи безготівкової оплати проїзду, в тому числі за допомогою банківських карт при користуванні всіма видами громадського транспорту.
Крім титульного партнера, захід підтримали ще кілька провідних компаній. Це інноваційний партнер - Vodafone, преміум партнери - Cisco, ERC, IT-Integrator, технологічний партнер - ELKO України і Lenovo. Також серед партнерів Kyiv Smart City Forum Hewlett Packard Enterprise, Caparol Україна, Logitech, Asbis, Ideas First, FDI і atene KOM GmbH.
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