Smart City Awards: Харків став кращим цифровим містом

19:56 15 жовтень Київ, Україна

Завершив роботу п'ятий міжнародний форум - Kyiv Smart City Forum, який в цьому році пройшов в онлайн-режимі, також за традицією була проведена церемонія нагородження Smart City Awards.
"Наша команда приділила багато часу розробці головних особливостей нинішнього форуму - зручній онлайн-платформі з можливістю швидкої комунікації та формування контенту для наших слухачів. Нинішній формат дав нам можливість максимально залучити кращих світових експертів з України, Нідерландів, США, Іспанії, Німеччини та Англії. Я хочу подякувати всім спікерам, які взяли участь в нашому форумі і поділилися реальними кейсами і рекомендаціями, а також - партнерам, які підтримали нас у цьому році в нових реаліях. Я дуже рада, що саме наша команда вперше в Україні зробила форум такого формату і зібрала понад 10 000 учасників", - прокоментувала голова Піклувальної ради ГО "СМАРТ СІТІ ХАБ" Ярослава Бойко.
В рамках форуму пройшов щорічний конкурс Smart City Awards 2020 року, на якому нагородили найтехнологічніші і найбільш інноваційні міста України. З понад 100 заявок компетентне журі визначило переможців у 8 номінаціях: краще децентралізоване місто, інклюзивне, цифрове, мобільне, екологічне, безпечне, архітектурне і енергоефективне. У кожній з номінацій відзначали переможців в 2-х категоріях: міста до і понад 100 000 населення.
фото: церемония награждения Smart City Awards 2020
Переможці вибиралися за кількома критеріями: наскільки місцева влада впроваджує оригінальні і новаторські рішення по цифровізації і розвитку інфраструктури міста; чи покращуються системи і мережі в результаті такої роботи; якою мірою  реалізуються цифрові технології і наскільки ці проєкти економічно ефективні. І головне: чи здійснюють вони позитивний вплив на життя жителів.

Нагороджував кращі міста експерт по smart city-технологіях, представник ГО "Смарт Сіті Хаб" Юрій Назаров.
"Ми щорічно проводимо цей конкурс, і мене дуже радує, що з кожним роком смарт проєктів, що представляють українські міста, стає все більше. Мене дуже надихає, як розвиваються наші міста, і я вірю, що в наступному році заявок буде вдвічі, а то і втричі більше", - заявив Назаров.
Нагороди розподілилися наступним чином:

Краще енергоефективне місто до 100 000 населення - Кам'янець-Подільський

Краще енергоефективне місто більш ніж 100 000 населення - Тернопіль

Краще екологічне місто більш ніж 100 000 населення - Львів

Краще екологічне місто до 100 000 населення - Тетіїв

Краще смарт безпечне місто більш ніж 100 000 населення - Дніпро, Вінниця

Краще цифрове місто більш ніж 100 000 населення - Харків

Краще інклюзивне місто більш ніж 100 000 населення - Пирятин

Краще інклюзивне місто до 100 000 населення - Нікополь

Краще архітектурне місто більш ніж 100 000 населення - Львів

Краще архітектурне місто до 100 000 населення - Тростянець

Краще мобільне місто більш ніж 100 000 населення - Львів

Краще мобільне місто до 100 000 населення - Мукачево

Спеціальну нагороду від титульного партнера Форуму - Visa - отримало місто Вінниця за перемогу в номінації "Краще smart-безпечне місто" більш ніж 100 000 населення і проєкт впровадження системи безготівкової оплати проїзду, в тому числі за допомогою банківських карт при користуванні всіма видами громадського транспорту.

Крім титульного партнера, захід підтримали ще кілька провідних компаній. Це інноваційний партнер - Vodafone, преміум партнери - Cisco, ERC, IT-Integrator, технологічний партнер - ELKO України і Lenovo. Також серед партнерів Kyiv Smart City Forum Hewlett Packard Enterprise, Caparol Україна, Logitech, Asbis, Ideas First, FDI і atene KOM GmbH.