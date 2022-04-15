Ukraine Now and Forever: в Україні презентували новий бренд української культури

17:26 15 квітня Київ, Україна

Міністерство культури та Держагентство з мистецтв запускають проект Ukraine Now and Forever, щоб привернути увагу миру до української культури та мистецтва та продовжити об'єднувати міжнародне співтовариство у опорі російській агресії.

В рамках проекту проводитимуть концерти, виставки, літературні читання, дискусії з українськими інтелектуалами, фестивалі, показуватимуть театральні вистави.

Айдентику для проекту у вигляді соняшника оком створив український художник Даніель Скрипник.
«Це не просто рослина, це історія про емоції, увагу та погляди, – пояснює він. – Соняшник спостерігає, огортає своїм поглядом та фокусує увагу. Увага в цей час – це необхідний фактор, який потрібний Україні».
Айдентика можна вільно завантажити за посиланням та використовувати в ініціативах, які демонструватимуть світові самобутність української культури та закликатимуть підтримувати Україну у війні з росією.

Проект Ukraine Now and Forever також спрямований на залучення коштів до Фонду відновлення культури (Мінкульт у березні відкрив рахунок для підтримки культури). Зібрані кошти підуть на охорону, евакуацію, оцифрування, захист та збереження культурних цінностей, підтримку закладів культури та мистецтва, креативних індустрій.