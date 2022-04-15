Ukraine Now and Forever: в Україні презентували новий бренд української культури

17:26 15 квітня Київ, Україна

Міністерство культури та Держагентство з мистецтв запускають проект Ukraine Now and Forever, щоб привернути увагу миру до української культури та мистецтва та продовжити об'єднувати міжнародне співтовариство у опорі російській агресії.



В рамках проекту проводитимуть концерти, виставки, літературні читання, дискусії з українськими інтелектуалами, фестивалі, показуватимуть театральні вистави.



Айдентику для проекту у вигляді соняшника оком створив український художник Даніель Скрипник.

«Це не просто рослина, це історія про емоції, увагу та погляди, – пояснює він. – Соняшник спостерігає, огортає своїм поглядом та фокусує увагу. Увага в цей час – це необхідний фактор, який потрібний Україні».