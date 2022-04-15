Ukraine Now and Forever: в Україні презентували новий бренд української культури

Міністерство культури та Держагентство з мистецтв запускають проект Ukraine Now and Forever, щоб привернути увагу миру до української культури та мистецтва та продовжити об'єднувати міжнародне співтовариство у опорі російській агресії.
В рамках проекту проводитимуть концерти, виставки, літературні читання, дискусії з українськими інтелектуалами, фестивалі, показуватимуть театральні вистави.
Айдентику для проекту у вигляді соняшника оком створив український художник Даніель Скрипник.
В рамках проекту проводитимуть концерти, виставки, літературні читання, дискусії з українськими інтелектуалами, фестивалі, показуватимуть театральні вистави.
Айдентику для проекту у вигляді соняшника оком створив український художник Даніель Скрипник.
Айдентика можна вільно завантажити за посиланням та використовувати в ініціативах, які демонструватимуть світові самобутність української культури та закликатимуть підтримувати Україну у війні з росією.
Проект Ukraine Now and Forever також спрямований на залучення коштів до Фонду відновлення культури (Мінкульт у березні відкрив рахунок для підтримки культури). Зібрані кошти підуть на охорону, евакуацію, оцифрування, захист та збереження культурних цінностей, підтримку закладів культури та мистецтва, креативних індустрій.
Проект Ukraine Now and Forever також спрямований на залучення коштів до Фонду відновлення культури (Мінкульт у березні відкрив рахунок для підтримки культури). Зібрані кошти підуть на охорону, евакуацію, оцифрування, захист та збереження культурних цінностей, підтримку закладів культури та мистецтва, креативних індустрій.
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