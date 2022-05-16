9 із 10 українців можуть опинитися за межею бідності - ООН

08:54 16 травня Київ, Україна

За даними Організації Об'єднаних Націй, в Україні внаслідок повномасштабного нападу росії половина підприємств виявилася закритою, друга половина зазнає труднощів.

ООН вважають, що якщо війна затягнеться на термін більше одного року, то економічні досягнення останніх двох десятиліть можуть бути втрачені, а 90% населення опиняться за межею бідності.

"Затяжний конфлікт може призвести до того, що 9 із 10 українців опиняться за межею бідності", – йдеться у публікації.

Такі оцінки у своєму блозі в Twitter озвучила ООН. За їхніми найскромнішими оцінками (реальна цифра за оцінками українських експертів може бути в 5-6 разів вища) інфраструктурі країни вже завдали збитків на 100 млрд доларів.

Раніше в організації зазначали, що такий сценарій може настати, якщо не вживати жодних заходів щодо підтримки українців.

Програма розвитку ООН (ПРООН) розглядає перевірені та випробувані програми, які вона використала в інших конфліктних ситуаціях.

"Програми грошових переказів, особливо в такій країні, як Україна, де фінансова система та архітектура все ще функціонують, де доступні банкомати, є найважливішим способом швидкого охоплення людей грошовими переказами або тимчасовим базовим доходом", - заявив голова глави ПРООН Ахім Штайнер.

Характеристика бідності зазвичай визначається як купівельна спроможність від $5,50 до $13 на людину на день. Програма грошових переказів, за їхніми підрахунками, коштуватиме близько 250 млн дол. на місяць. Це допоможе покрити часткові втрати доходів 2,6 млн осіб із незахищених категорій. Більш амбітна програма "базового доходу" коштуватиме 430 млн доларів на місяць. У ній передбачається забезпечення 5,5 дол. на день на людину.