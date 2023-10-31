95% українських сайтів відповідають мовному законодавству

08:42 31 жовтня Київ, Україна

В Україні лише 5% національних та регіональних сайтів не відповідають нормам мовного законодавства та не мають української версії.



Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.



Кремінь поділився результатами дослідження, в рамках якого проаналізували 866 тисяч повідомлень у соцмережах та перевірили 1924 ресурси – 566 загальнонаціональних та 1358 регіональних порталів.



Як виявилося, повноцінна україномовна версія сайту відкривалася за замовчуванням у 81% загальнонаціональних та 85% регіональних медіа. В інших випадках користувачі бачили першу сторінку або російською, або змішано українською та російською мовами.



Якщо говорити про сайти, які не мають української версії взагалі, то таких нарахували 35 серед загальнонаціональних та 60 серед регіональних медіа.