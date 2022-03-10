92% українців переконані, що Росія програє

17:20 10 березень Київ, Україна

Соціологічна група «Рейтинг» з 8 по 9 березня провела опитування українців про те, чи вони вірять, що Україна зможе відбити напад Росії.



Згідно з результатами опитування, майже всі українці – 92% – переконані, що Росія програє війну, яку ж розв'язала 24 лютого, цинічно напавши рано-вранці. І цей показник зростає майже щодня.

Лише 6% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу України проти Росії у всіх регіонах країни. Думаючи про ситуацію в країні, 91% опитаних відчувають надію, лише 6% респондентів відчувають безвихідь.. В усіх регіонах спостерігається максимальний рівень почуття надії.

"42% вважають, що про відновлення дружніх відносин українців із росіянами взагалі не може бути мови. 22% думають, що це можливо через 20-30 років після війни, 18% — що за 10-15 років, і лише 12% вважають відновлення дружби можливим через пару років після війни.Чим більше вірять у відновлення відносин жителі Півдня та Сходу, які мають родичів у Росії. Але і серед них більше третини взагалі не вірять у повернення дружби між народами", - йдеться у повідомленні.

Також за результатами соцопитування 97% опитаних планують залишатися в Україні найближчим часом.