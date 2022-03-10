92% українців переконані, що Росія програє

Соціологічна група «Рейтинг» з 8 по 9 березня провела опитування українців про те, чи вони вірять, що Україна зможе відбити напад Росії.
Згідно з результатами опитування, майже всі українці – 92% – переконані, що Росія програє війну, яку ж розв'язала 24 лютого, цинічно напавши рано-вранці. І цей показник зростає майже щодня.
Згідно з результатами опитування, майже всі українці – 92% – переконані, що Росія програє війну, яку ж розв'язала 24 лютого, цинічно напавши рано-вранці. І цей показник зростає майже щодня.
Лише 6% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу України проти Росії у всіх регіонах країни. Думаючи про ситуацію в країні, 91% опитаних відчувають надію, лише 6% респондентів відчувають безвихідь.. В усіх регіонах спостерігається максимальний рівень почуття надії.
Також за результатами соцопитування 97% опитаних планують залишатися в Україні найближчим часом.
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