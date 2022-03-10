8 українських вишів потрапили в топ кращих університетів світу

18:14 10 червень Київ, Україна

У ТОП кращих вишів світу потрапили вісім українських університетів. Найвищу позицію рейтингу серед українських вишів посів Харківський нацуніверситет ім. Каразіна.

Нинішній рейтинг університетів - найбільший за весь час існування дослідження, в нього увійшли 1300 вищих навчальних закладів, повідомляє Міносвіти України 10 червня.

Рейтинг кращих університетів світу 2022 року серед українських вищих навчальних закладів виглядає наступним чином:
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 511-520 місце
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 601-650 місце

  • Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут - 651-700 місце

  • Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського - 701-750 місце

  • Сумський державний університет - 701-750 місце

  • Національний університет Львівська політехніка - 801-1000 місце

  • Львівський національний університет імені Івана Франка - 1001-1200

  • Національний університет Києво-Могилянська академія - 1001-1200