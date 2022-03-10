8 українських вишів потрапили в топ кращих університетів світу

У ТОП кращих вишів світу потрапили вісім українських університетів. Найвищу позицію рейтингу серед українських вишів посів Харківський нацуніверситет ім. Каразіна.
Нинішній рейтинг університетів - найбільший за весь час існування дослідження, в нього увійшли 1300 вищих навчальних закладів, повідомляє Міносвіти України 10 червня.
Нинішній рейтинг університетів - найбільший за весь час існування дослідження, в нього увійшли 1300 вищих навчальних закладів, повідомляє Міносвіти України 10 червня.
Рейтинг кращих університетів світу 2022 року серед українських вищих навчальних закладів виглядає наступним чином:
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 511-520 місце
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 601-650 місце
- Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут - 651-700 місце
- Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського - 701-750 місце
- Сумський державний університет - 701-750 місце
- Національний університет Львівська політехніка - 801-1000 місце
- Львівський національний університет імені Івана Франка - 1001-1200
- Національний університет Києво-Могилянська академія - 1001-1200
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