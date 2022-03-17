2020 рік показав повний провал туристичного сезону, виною всьому став коронавірус. Переважна більшість українців відпочивали вдома або на дачі.
Про це свідчать результати опитування компанії Research & Branding Group.
Спосіб проведення відпустки в цьому році певною мірою залежав від віку, регіону проживання і типу поселення.
Що показало опитування:
Спосіб проведення відпустки в цьому році певною мірою залежав від віку, регіону проживання і типу поселення.
Що показало опитування:
- 88% українців цього року не виїжджали за кордон;
- основними цілями закордонних поїздок українців став туризм (12%), робочі відрядження (8%), а також візити до родичів/друзів і на роботу/заробітки (по 5%);
Де відпочивали українці влітку 2020-ого:
- вдома - 61% опитаних;
- на морі в Україні - 13%;
- на дачі - 12%;
- були у відпустці - 12%;
- в іншому місті України - 6%;
- на морі за кордоном - 1%.
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