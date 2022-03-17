07:19 20 жовтня Київ, Україна

2020 рік показав повний провал туристичного сезону, виною всьому став коронавірус. Переважна більшість українців відпочивали вдома або на дачі.

Про це свідчать результати опитування компанії Research & Branding Group.



Спосіб проведення відпустки в цьому році певною мірою залежав від віку, регіону проживання і типу поселення.



Що показало опитування:

88% українців цього року не виїжджали за кордон;

основними цілями закордонних поїздок українців став туризм (12%), робочі відрядження (8%), а також візити до родичів/друзів і на роботу/заробітки (по 5%);

Де відпочивали українці влітку 2020-ого: