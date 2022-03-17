88% українців цього року не виїжджали за кордон

07:19 20 жовтня Київ, Україна

2020 рік показав повний провал туристичного сезону, виною всьому став коронавірус. Переважна більшість українців відпочивали вдома або на дачі.
 
Про це свідчать результати опитування компанії Research & Branding Group.

Спосіб проведення відпустки в цьому році певною мірою залежав від віку, регіону проживання і типу поселення.

Що показало опитування:
  • 88% українців цього року не виїжджали за кордон;
  • основними цілями закордонних поїздок українців став туризм (12%), робочі відрядження (8%), а також візити до родичів/друзів і на роботу/заробітки (по 5%);
Де відпочивали українці влітку 2020-ого:
  • вдома - 61% опитаних;
  • на морі в Україні - 13%;
  • на дачі - 12%;
  • були у відпустці - 12%;
  • в іншому місті України - 6%;
  • на морі за кордоном - 1%.

фото: где украинцы провели отпуск
 