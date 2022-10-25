08:01 25 жовтня Київ, Україна

86% українців вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу з Росії, незважаючи на масові обстріли цивільної інфраструктури,

свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Серед них 71% повністю згодні з цією думкою, а 16% – скоріше погоджуються.



Водночас, 10% опитаних вважають, що Україна має перейти до переговорів, щоб обстріл припинився якнайшвидше, навіть якщо для цього потрібно буде піти на поступки Росії. Частка тих, хто готовий до поступок, зростає із заходу на схід країни, але на сході більшість (69%)

все одно дотримується думки, що треба продовжувати збройний опір.

Серед тих, хто вибрав російську мову для інтерв'ю з дослідниками, також переважна більшість (66%) проти переговорів з РФ. 29% допускають,

що переговори потрібні.

Опитування проводилося з 21 по 23 жовтня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера серед 1000 повнолітніх респондентів в усіх регіонах України, за винятком АР Крим.