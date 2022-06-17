85% українських переселенців зазначають, що у новій місцевості до них ставляться доброзичливо

13:43 17 червня Київ, Україна

Згідно з результатами дослідження, проведеного компанією Gradus Research на замовлення Єврокомісії, 85% українських переселенців як внутрішніх, так і зовнішніх кажуть, що у новій місцевості, куди вони виїхали через війну, до них ставляться доброзичливо. Понад те, цей показник має позитивну динаміку.

Ці результати співзвучні з даними аналізу Ipsos Flash Eurobarometer, проведеного в 27 країнах ЄС, відзначають дослідники. 89% європейців симпатизують українцям та 88% підтримують надання притулку жертвам війни в Україні.



Водночас хороше ставлення та перебування поза зоною бойових дій не дають українцям почуватися у безпеці. Усього близько третини респондентів (30%) почуваються в безпеці переважну частину часу або постійно. Найбільша частка респондентів відчуває загрозу «іноді» (46%).



Найбільше почуття безпеки відчувають ті, хто переїхав за кордон – таких понад половину (55%). Серед внутрішньо переміщених осіб частка тих, хто почувається в безпеці, становить 25%.

Дослідження Gradus Research також демонструють стабільно високе бажання українців повернутись додому. Частка тих, хто виїхав за кордон і ще не повернувся до України, однак прагнуть це зробити за першої можливості, становить 65%. Охочих залишитися на новому місці проживання – 8%.



З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 7,7 мільйона українців були змушені залишити свої будинки та переїхати в інші регіони країни, за даними UNHCR. Ще 7,5 мільйона людей довелося шукати притулку у сусідніх країнах.