84% студентів вважають свої спеціальності актуальними, незважаючи на війну

10:12 24 жовтня Київ, Україна

Більшість студентів (84%) вважають свої спеціальності актуальними, незважаючи на війну. Найбільше в цьому впевнені ті, хто вивчає соціальні (92%) і технічні науки (90%).

Ті, хто вважає свої спеціальності менш перспективними, готові перевчитися. Найпопулярніші напрямки для зміни професії – розробка, дизайн та психологія.



Найбільш корисними навичками, отриманими під час навчання, респонденти вважають базові знання зі спеціальності, англійської мови, тайм-менеджменту та критичного мислення.





95% студентів не вистачає практичних навичок, тому вони шукають додаткових знань на відкритих платформах (Coursera, Youtube), профільних каналах та блогах, а також проходять безкоштовні курси.

За даними опитування, понад чверть (26%) студентів працюють за спеціальністю паралельно з навчанням. Переважно студенти магістратури, які вивчають економічні (32%) та точні (22%) науки.

Також понад три чверті (78%) студентів вважають, що університет має співпрацювати з бізнесом, а саме розробляти спільні дисципліни, допомагати у працевлаштуванні та проходженні практики.



68% опитаних хочуть працювати в ІТ (найбільше це характерно для студентів технічних спеціальностей), у тому числі кожен другий прагне будувати кар'єру у продуктовій ІТ-компанії. Крім того, 14% респондентів мріють про власний бізнес.

Опитування проводилося у серпні методом заповнення онлайн-анкети. Його називають не репрезентативним, результати опитування слід інтерпретувати як тренд.

Таке дослідження Genesis проводить другий рік поспіль, щоб виявити, як молодь ставиться до освіти, майбутньої роботи та чого не вистачає в навчальних програмах.