82-й день війни: росія вбила 229 українських дітей

09:14 16 травня Київ, Україна

За інформацією Офісу Генпрокурора, на ранок 16 травня, внаслідок повномасштабної збройної агресії росії постраждали понад 650 українських дітей: 229 дітей загинуло, 421 поранено.



У прокуратурі зазначають, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 140, Київській – 116, Харківській – 100, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 45, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Київ – 16, Житомирській - 15.



Так, 14 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Леб'яже Чугуївського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопчик.



Також стало відомо, що 8 березня в результаті авіаудару військ рф по м. Маріуполь на Донеччині загинула 15-річна дівчина. А 18 березня внаслідок обстрілу російською армією міста – 16-річний підліток.



Внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами росії українських міст та сіл пошкоджено 1 748 навчальних закладів. При цьому 144 із них повністю зруйновані.