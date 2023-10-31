81% українців вважають, що вибори президента зараз недоречні – опитування

14:42 30 жовтня Київ, Україна

За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), переважна більшість українців (81%) вважають, що національні вибори в Україні слід проводити після завершення військових дій, оскільки наразі це не є доречним.



Водночас 16% опитаних вважають, що вибори мають проводитися вже зараз, незважаючи на поточну обстановку. Усі регіони України висловили бажання провести вибори після завершення війни, хоча східні регіони (21%) більш схильні до проведення виборів за умов війни порівняно із західними регіонами (13%).



Крім того, згідно з даними КМІС, більшість українців (65%), як і раніше, негативно оцінюють ідею дистанційного голосування через інтернет, побоюючись можливих фальсифікацій. За використання дистанційного голосування висловилися лише 29% опитаних.



Усі макрорегіони України, з рівнем від 55% до 68%, здебільшого ставляться негативно до пропозиції запровадити дистанційне голосування. Цікаво, що на сході країни спостерігається найнижчий показник негативного ставлення до цієї ідеї, а також вища частка тих, хто не визначився з думкою (13%).



Опитування проводилось з 30 вересня по 13 жовтня методом телефонних інтерв'ю серед випадково обраних власників мобільних номерів. У ньому взяли участь 2007 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України, за винятком Криму.



Зауважимо, що з настанням осені завершуються повноваження Верховної Ради, а навесні закінчаться повноваження президента.