81,8% жителів окупованих територій не збираються брати участь у "референдумах", які готує рф

18:56 15 серпня Київ, Україна

Дослідницька компанія ”Active Group” провела опитування на тимчасово окупованих територіях України та з'ясувала, що переважна більшість жителів не почуваються у безпеці та вважають, що підконтрольні армії росії території мають знову стати частиною України.

Згідно з опитуванням, 81,8% жителів окупованих територій не збираються брати участь у "референдумах", які готує росія, лише 9% опитаних сказали, що підуть на "референдум" окупантів, 9,2% респондентів не вирішили, чи йтимуть на фейкове голосування.





Респондентів Переважна більшість респондентів упевнена, що їхня область має бути невіддільною частиною України, а їхній добробут та безпека значно погіршилися з моменту окупації.Респондентів попросили оцінити обґрунтованість територіальних претензій росії на їхню область: 72,7% відповіли, що претензії зовсім не обґрунтовані, 2%, що претензії швидше не обґрунтовані. Проте 9,9% вважають претензії росії обґрунтованими, а 15,4% важко було з відповіддю.

61,5% респондентів вважають, що їхня область має бути невіддільною частиною України, 6,8% висловили думку, що область має бути частиною України при федералізації. 0,9% опитаних вважає, що їхня область має стати незалежною державою, 6,8% – що область має стати частиною росії. 10,3% відповіли, що їм байдуже, в якій країні буде їхня область. Важко відповісти 13,6% опитаних.

Також респонденти запитали, як зміниться їхня особиста безпека порівняно з часом до 24 лютого 2022 року, якщо росія отримає контроль над їхньою областю. Переважна більшість опитаних (89,5%) відповіли, що безпека погіршиться, з них 66,8% сказали, що значно погіршиться, 22,6% – дещо погіршиться, 2% вважають, що їхня особиста безпека не зміниться. 5% відповіли, що їхня безпека покращиться. Важко відповісти 3,1% опитаних.

Щодо зміни добробуту, якщо росія отримає контроль над областю, то 72,7% опитаних відповіли, що добробут значно погіршиться, 16,7% – дещо погіршиться, 2% вважають, що їхній добробут не зміниться, 3,1% – дещо покращиться, 1,8% - значно покращиться. 3,7% важко відповісти на запитання.

Дослідження проводилося компанією Active Group 4-8 серпня 2022 року комбінованим методом із застосуванням усіх можливих засобів зв'язку з дотриманням безпеки тих, хто відповідав – телефонне інтерв'ю (за допомогою месенджерів: Вайбер та Телеграм), самозаповнення анкет. Загалом опитано 600 респондентів.