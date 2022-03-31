77-а річниця визволення Києва від нацистських окупантів

12:34 06 листопада Київ, Україна

Щорічно, 6 листопада, столиця відзначає День визволення Києва від нацистських загарбників, саме результат бою за Київ вплинув на подальший хід війни.

У цей день в 1943 році війська Першого Українського фронту під командуванням генерала Ватутіна і Перша окрема чехословацька бригада під командуванням полковника Людвіка Свободи взяли місто під свій контроль і створили плацдарм для подальшого звільнення Правобережної України. Vesti.ua зібрали історичне зведення про цей день.



Звільнення Києва

У вересні 1943 року радянські війська форсували Дніпро в районі Києва і захопили на правому березі два плацдарми:

на північ від міста - на лінії Лютіж - Вишгород;

в районі Великого Букрина.

Наступ радянських військ, розпочатий за директивою Ставки 12-15 і 21-23 жовтня з Букринського плацдарму військами 40-ї, 27-ї і 3-ї гвардійської танкової армій успіху не мав, оскільки незначні розміри плацдарму утрудняли зосередження військ і бойової техніки, а противник мав сильну оборону. У той самий час війська 38-ї армії, які діяли на напрямку допоміжного удару, дещо розширили Лютізький плацдарм. Так, Ставка наказала Військовій раді Першого Українського фронту перенести головний удар на Лютізький плацдарм.



Вже 1 листопада війська 40-ї і 27-ї армій перейшли в наступ з Букринського плацдарму, що відволікло резерви противника. 3 листопада після потужної артпідготовки і ударів авіації 2-ї повітряної армії війська 38-ї армії і 5-го гвардійського танкового корпусу завдали головного удару з Лютізького плацдарму і прорвали оборону противника на глибину 5-12 км. Для розвитку наступу 4 листопада були введені в бій 3-а гвардійська танкова армія, яка перерізала шосе Київ - Житомир на західній околиці Києва, і 1-й гвардійський кавалерійський корпус.





4 листопада радянські війська змогли просунутися до столиці з півночі на 5-6 км, досягнувши передмістя Пріорки і північної межі міста.

Звільненню Києва також допомогло форсування Дніпра 4 листопада силами 237-ї стрілецької дивізії в районі острова Козачий, що навпроти сіл Віта-Литовська і Пирогово, що знаходяться за 15 км на південь від Києва.



У ніч на 6 листопада 1943 війська Першого Українського фронту (в тому числі 1-а окрема чехословацька піхотна бригада) вступили в майже порожнє палаюче місто.



Значення

Таким чином, були розбиті 15 німецьких дивізій, вигнані нацистські окупанти з Києва і створений в цьому районі стратегічний плацдарм, що зіграв важливу роль в боях за Правобережну Україну.



Перемога радянських військ в ході боїв за Київ була важлива стратегічно і вплинула на подальший хід війни, але коштувала дуже дорого - понад 30,5 тис. радянських солдатів були вбиті, поранені або пропали безвісти, в той час, як втрати противника склали 3,8 тис. солдатів.



За мужність і героїзм були нагороджені орденами і медалями 17,5 тис. бійців і командирів радянської армії. На їхню честь пізніше була названа станція метро "Героїв Дніпра".